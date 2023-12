Efemèrides, aniversaris i commemoracions de 2024: una cronologia (novembre).

Vegeu aquí el primer apunt de la sèrie amb les explicacions prèvies.

NOVEMBRE

• Ràdio Barcelona comença a emetre ‘Dietari’, el primer programa de ràdio fet regularment en català (1974/50 anys).

• Es publica el primer número de la revista ‘La Llumenera de Nova York’, dirigida pel periodista Artur Cuyàs i Armengol. Fins al maig de 1881 se’n varen publicar 73 números (1874/150 anys).

• Dia 1: es crea Tricicle com a companyia de teatre de gest al carrer (1979/45 anys).

• Dia 3: es funda clandestinament a Pontons (Alt Penedès) el sindicat Unió de Pagesos de Catalunya (1974/50 anys).

• Dia 4: s’inaugura el pont aeri Barcelona-Madrid (1974/50 anys).

• Dia 6: es mor l’arquitecte Josep Antoni Coderch de Sentmenat (1984/40 anys).

• Dia 9: cau el Mur de Berlin (1989/35 anys).

• Dia 9: procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya amb 2,3 milions de votants (2014/10 anys).

• Dia 11: neix el compositor Lleó Borrell (1924/100 anys).

• Dia 12: es mor Antonio González Batista, el Pescaílla (1999/25 anys).

• Dia 13: l’escriptor Josep Valls i Grau compleix 80 anys (1944/80 anys).

• Dia 14: comencen les emissions de Ràdio Barcelona, la primera d’españa (1924/100 anys).

• Dia 15: es funda a Montserrat de manera clandestina Convergència Democràtica de Catalunya, amb un ideari proper a la socialdemocràcia sueca (1974/50 anys).

• Dia 18: s’estrena al teatre Romea ‘La ferida lluminosa’, de Josep Maria de Sagarra (1954/70 anys).

• Dia 19: neix l’historiador i crític d’art Enric Jardí (1924/100 anys).

• Dia 20: el cantant Paco Ibáñez compleix 90 anys (1934/90 anys).

• Dia 20: Assemblea de 300 persones fundacional de les Comissions Obreres de Barcelona a la parròquia de Sant Medir (1964/60 anys).

• Dia 21: es mor el pintor Marià Fortuny (pare) (1874/150 anys).

• Dia 22: obre l’Escola de Periodisme de l’Església en l’edifici del CICF, a la Via Augusta (1964/60 anys).

• Dia 25: neix el professor, crític i lingüista Joan Ferraté (1924/100 anys).

• Dia 26: es mor el dissenyador Ricard Giralt-Miracle (1994/30 anys).

• Dia 27: amb motiu dels actes del 75è aniversari del FC Barcelona s’estrena al Camp Nou ‘El Cant del Barça’, de Josep Maria Espinàs i Manuel Valls Gorina (1974/50 anys).

• Dia 27: l’empresa editora del diari El Punt compra el 100% de les accions del diari Avui (2009/15 anys).

• Dia 29: Joan Gamper funda el Futbol Club Barcelona (1899/125 anys).

• Dia 29: neix l’escriptor Joan Oliver, ‘Pere Quart’ (1899/125 anys).

• Dia 30: el poeta Francesc Parcerisas compleix 80 anys (1944/80 anys).

• Dia 30: es mor el poeta Joan Vinyoli (1984/40 anys).

(Continuarà amb la cronologia del mes de desembre)