Bach en temps de pandèmia (i 3).

(La sèrie comença aquí)

El llibre d’Oriol Pérez i Treviño aplega un total de seixanta-vuit textos que jo denomino apunts perquè, de fet, formen part del contingut d’un Bloc escrit entre el dia de Nadal de 2020 i el 19 de desembre de 2021, en plena època de pandèmia. Per ser ben fidel a la veritat he de dir que en són seixanta-nou, els apunts, perquè se’n reprodueix un publicat dos dies abans, el 23 de desembre de 2020, i que no és gens sobrer perquè d’alguna manera contribueix a posar en marxa el projecte. O, si més no, a disparar les argumentacions amb què s’obre el text inicial, que es titula ‘El primer Nadal de Bach a Leipzig’.

En aquests textos, doncs, el lector trobarà un repertori de reflexions personals sinceres i honestes, carregades d’intel·ligència i sensibilitat i complementades per la música excelsa de Johann Sebastian Bach i per les paraules de cada una de les Cantates que l’autor ha considerat que podien servir d’il·lustració i de reforç a tot allò que sentia la necessitat de comunicar. I, de vegades, més d’un tema per text ja que, a fi de comptes, a ‘Bach en temps de pandèmia’ el nombre de temes musicals que s’hi apleguen és de setanta-set.

A més a més de tot el que he exposat fins aquí, els compradors d’aquest llibre adquireixen… alguna cosa més. I summament valuosa: un codi QR que degudament escanejat dona accés a la reproducció i visualització íntegra de cada una de les Cantates que s’hi recullen. En conseqüència, el treball de Puig i Treviño ofereix una lectura que suggereixo que feu de manera reposada amb la possibilitat de combinar-la -abans, durant o després- tantes vegades com el cos (i l’ànima) us ho demani amb la música en què s’inspira cada apunt.

No m’allargo-me més: tot el que havia de dir em sembla que ja ho he dit. Poques vegades com ara tinc la sensació que un sol mot més seria una nosa. Una taca enmig del silenci i el recolliment que, a través de Bach, t’ofereix aquest llibre tan especial.