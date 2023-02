Bach en temps de pandèmia (1).

Llegeixo per pura casualitat un tuit d’en Ton F., antic company de feina, bon amic i poeta molt digne de consideració (com molt aviat podreu comprovar) emès a primera hora del dilluns 13 de febrer que diu: ‘Cap de setmana llest sentint cantates de Bach il·lustrat pel llibre “Bach en temps de pandèmia” d’Oriol Pérez Treviño, (el primer que he comprat amb la pandèmia al títol). Val la pena. Bon dia i bona setmana a tothom.’

Busco més informació a la xarxa i veig que el llibre el publica Dinsic (vegeu aquí), editorial especialitzada en publicacions relacionades amb el món de la música, i arribo a la conclusió que, entre el prestigi de l’autor i de l’empresa editora, estic en bones mans. Entro en la descripció del llibre (aquí) i acabo d’assabentar-me dels detalls que em faltaven per decidir que aquest llibre l’he de comprar.

M’acosto a Audenis -la llibreria que tenim a Barcelona més competent pel que fa a la música, al carrer València, a tocar, com no podia ser altrament, del Conservatori Municipal (vegeu aquí)- i surto amb ‘Bach en temps de pandèmia’ a la motxilla.

Gairebé tres-centes pàgines de format una mica més gran de l’habitual, tipus de lletra llegible i pocs espais en blanc. És a dir: un munt d’informació que mereix una dedicació adient. Ara com ara només us diré dues coses:

La primera és que amb aquest llibre -i amb tot el que aplega a tall de complements- en tindré, si no m’erro, per a una bona pila de setmanes de lectura… i d’audició musical en paral·lel ben dosificada.

La segona és que, com haureu vist si heu entrat en els enllaços de més amunt, el preu del llibre s’acosta als 25 euros. Més exactament, costa 24,90 euros. Però, si em voleu fer cas, aquest treball d’Oriol Pérez i Treviño val molt, moltíssim més.

Miraré d’explicar-vos-ho en un proper apunt.

(Continuarà)