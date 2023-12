Vint anys del nomenament de la consellera Mieras.

Aquests dies es compleixen vint anys que el President Maragall va considerar que al capdavant de la primera conselleria de Cultura del govern tripartit calia nomenar la prestigiosa dermatòloga mallorquina Caterina Mieras (vegeu aquí).

Una consellera que, per cert, no va arribar a exhaurir els quatre anys de la legislatura: amb dos anys i mig qui la va nomenar ja en va tenir prou per veure quin pa s’hi donava amb aquesta senyora i la va cessar.

Per raons de feina vaig tractar diverses vegades a la consellera Mieras i tinc unes quantes anècdotes que il·lustren el seu perfil (d’altra banda, en el món de la dermatologia gaudia -i no ironitzo gens- d’un reconegut prestigi ja que va ser la primera metgessa que va diagnosticar aquí un cas de Sida).

Entreu en aquest apunt en el qual, a part de veure el tarannà ideològic del personatge, us explico una d’aquelles anècdotes. Potser la que em produeix més vergonya aliena…

També en vaig parlar en aquest altre apunt.