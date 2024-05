A Girona ja tenen bisbe.

Els divendres alterns una de les primeres coses que faig de bon matí és llegir l’article que el meu estimat Josep Valls publica a les pàgines d’El Punt Avui amb la seguretat que l’experiència lectora (i matinera) l’entomaré com una saníssima injecció de seny de cara al començament del nou dia.

L’article d’avui (aquí en teniu l’enllaç, tot i que al final, pels que encara no sou subscriptors del diari, us el reproduiré íntegre); l’article d’avui, dic, n’és un exemple més. Amb el títol ‘Ara que tenim bisbe’ l’amic Valls celebra que, finalment, s’hagi nomenat el bisbe de Girona, després de dos anys amb la plaça vacant. Un panorama que no diu gaire cosa a favor de l’eficiència del bisbat gironí ja que una absència de tant temps en la cúpula de qualsevol empresa o negoci hauria portat cap a una inevitable bancarrota.

(Deuen ser els avantatges de tenir una història de més de dos mil anys…)

En l’article es contraposa l’envitricollat sistema d’elecció (molt ‘vaticà’, per cert) dels bisbes amb el que una mínima dosi de sentit comú aconsellaria.

Més enllà del fet concret (anava a escriure ‘anecdòtic’, però em resisteixo a fer-ho perquè la cosa no és gens banal) d’aquest nomenament, que trobareu molt ben explicat en el text d’en Valls, tot això em porta a pensar que quan arribem a una certa edat, segurament per la distància que donen els anys, les coses en aparença complicades les veiem cada vegada més planeres, més fàcils de solucionar. La llàstima és que en la majoria dels casos aquesta claredat ens l’hem de menjar amb patates nosaltres mateixos perquè ningú ens fa cas (o, com es diu ara, ‘ningú ens la compra’).

Penso, per exemple, en quan estàvem en el més cru de la pandèmia i del confinament, quan tothom semblava que tenia molt clar que d’aquell tràngol se n’hauria de derivar una reconsideració total de les nostres maneres de fer, pensar i viure. I finalment tururut. Penso també en les lliçons que podríem extreure del que va passar amb l’independentisme el diumenge passat. Penso en els embolics de can Barça… i arribo a la conclusió que estem davant d’un nus ben llarg i complicat de desllorigar.

Tant, que potser no ens serà donat de poder-lo viure amb totes les potències del cos i de l’ànima en condicions.

I em sap greu, tu…

Ara que tenim bisbe

Josep Valls, El Punt Avui divendres 17 de maig de 2024

Ara que ja en tenim, puc escriure amb un cert acontentament. La designació, aquest març passat, de l’abat de poblet Octavi Vilà com a nou bisbe de Girona va ser una bona notícia, i me’n vaig alegrar. Però un cop alegrat, també vaig barrinar una mica: què ha passat en tot aquest procés, que ha durat tant, per arribar a aquest nomenament? Com és que han calgut dos anys? D’entrada semblaria que es pot explicar perquè som un poble pacient, resignat i sofert però, malgrat tot això, costa d’entendre: com és possible que hagin calgut més de set-cents dies per nomenar un nou bisbe a la nostra diòcesi de Girona? Set-cents dies… No es pot tenir una diòcesi així aturada durant tant de temps, i això és una mostra òbvia que aquest sistema de nomenament de bisbes no funciona. Gens ni mica. Cap organització, empresa o societat podria rutllar bé amb un sistema de selecció dels seus dirigents com el que utilitza la Santa Mare Església Romana. Perquè: com podria tirar endavant una companyia o estructura pública social sense dirigent, i que trigués dos anys a nomenar director o capdavanter per fer-la funcionar? A la revista Catalunya Religió del 4 de març passat, s’hi publicava un informe titulat L’impossible sistema de nomenament de bisbes, signat pel periodista Josep Lligadas, que posava el dit a la ferida, donant a conèixer amb tota claredat el sistema que ara mateix funciona al Vaticà, en això de nomenar de bisbes. Hi ha tot un seguit d’embulls que resulten aproximadament increïbles, que semblen pensats per poder embolicar fortament la troca; qui m’hagi de perdonar que em perdoni, però és ben bé l’efecte que em fa. El dit periodista Lligadas, al final de totes les complicacions i entrebancs que enumera, insinua si no fora més eficaç i directe, per triar uns bisbes adequats, crear un comitè de tres prelats del país i que ells triessin els candidats Com a coneixedors del país i de la gent, amb només una tarda de trucades podrien tenir uns quants candidats, parlant-ne i garbellant-nos (en sentit figurat, s’entén). I després, si fos convenient, que en fessin un cert control des de Roma. Estalviaríem molts embolics i entrebancs, i segur que les tries serien millors. En tot cas més eficients, més nostrades i més ràpides.