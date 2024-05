Joan 21,15-19

Quan Jesús s’aparegué als deixebles vora el llac de Tiberíades i havent acabat de dinar, diu Jesús a Simó Pere: ‘Simó, [fill] de Joan, ¿m’estimes més que aquests?’. Li diu: ‘Sí, Senyor, tu saps que t’estimo’. Li diu: ‘Pastura els meus anyells’. Li torna a dir per segona vegada: ‘Simó, [fill] de Joan, ¿m’estimes?’. Li diu: ‘Sí, Senyor, tu saps que t’estimo’. Li diu: ‘Pastura les meves ovelles’. Li diu per tercera vegada: ‘Simó, [fill] de Joan, ¿m’estimes?’ S’entristí Pere perquè li digué per tercera vegada: ‘¿M’estimes?’. I li diu: ‘Senyor, tu ho saps tot, tu saps que t’estimo’. Li diu: ‘Pastura les meves ovelles. En veritat, en veritat et dic: quan eres jove et cenyies tu mateix i anaves on volies, però quan envelleixis estendràs les teves mans i un altre et cenyirà i et durà on no vols’. I això ho digué per significar amb quina mort havia de glorificar Déu. I després de dir això, li diu: ‘Segueix-me’.