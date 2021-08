Vella Xiruca (una sorpresa).

Les matinades de cap de setmana d’aquest estiu escolto la repetició del programa de Catalunya Ràdio ‘Viva l’Italia!’ (aquest) que condueix David Guzmán, un home de que música italiana (i d’algunes altres coses més) en sap un niu, cosa que demostra en cada emissió.

Avui he descobert que una cançó que a casa nostra està íntimament lligada amb el moviment escolta i amb l’excursionisme en general -em refereixo a l’entranyable ‘Vella Xiruca’– té orígens italians.

La cançó es titula ‘Vechio scarpone’ i va quedar en tercera posició en el Festival de Sanremo (i no San Remo, de la mateixa manera que a españa hi ha un Santander que no és membre del santoral). La canta el senyor Gino Latilla (vegeu aquí) i sona així:

Aquí teniu el mateix intèrpret en un xou de la RAI de 1989.

No us perdeu cap detall, feu-me cas, perquè si alguna cosa es pot definir com autèntic ‘vintage’ la teniu just aquí sota:

La lletra de la cançó -que parla d’unes botes militars- i els aires marcials de la tonada remeten a una Itàlia que el 1953 encara tenia molt fresca la memòria d’aquella guerra mundial que va acabar perdent el 1945. Us la reprodueixo aquí sota sense traducció perquè em sembla que s’entén perfectament:

Vecchio scarpone

Compositors: Giuseppe Perotti, Carlo Donida Labati i Mariano Rapetti

Lassù in un ripostiglio polveroso

Tra mille cose che non servon più

Ho visto malinconico e deluso

Un caro amico della gioventù

Qualche filo d’erba

Col fango disseccato

Tra i chiodi ancor pareva conservar

Era uno scarpone militar

Vecchio scarpone

Quanto tempo è passato

Quante ilusioni fai rivivere tu

Quante canzoni

Sul tuo passo ho cantato

Che non scordo più

Sopra le dune del deserto infinito

Lungo le sponde accarezzate dal mar

Per giorni e notti

Insieme a te ho camminato

Senza reposar

Lassù fra le bianche cime

Di nevi eterne immacolate al sol

Cogliemmo le stelle alpine

Per farne dono ad un lontano amor

Vecchio scarpone

Come un tempo lontano

In mezzo al fango

Con la pioggia o col sol

Forse sapresti

Se volesse il destino

Camminare ancor

Vecchio scarpone

Fai rivivere tu

La mia gioventù

I per tancar el lot aquí sota teniu una de les nombroses versions en català que s’han fet d’aquesta ‘Vella Xiruca’ que avui, per sorpresa almenys per a mi, ens ha posat al descobert els seus orígens italians: