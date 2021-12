Va passar el 1997: aviat farà 25 anys.

• 2 de gener: es mor el lingüista Joan Coromines.

• 17 de febrer: primer programa de “Saber y ganar”, presentat per Jordi Hurtado i dirigit per Sergi Schaaf.

• 18 de març: el Museu Darder retira el “Negre de Banyoles” per evitar un conflicte diplomàtic.

• 18 d’abril: comença a emetre’s per TV3 la sèrie de dibuixos animats “Les Tres Bessones”, de Roser Capdevila.

• 24 d’agost: es mor als 64 anys el pianista Tete Montoliu.

• 31 d’agost: mort de Diana Spencer (Lady Di) en accident de cotxe a París.

• 5 de setembre: es mor als 87 anys la Mare Teresa de Calcuta.

• 11 de setembre: inauguració oficial del TNC amb “L’auca del senyor Esteve” i discurs polèmic de Josep M. Flotats que pocs dies després va dimitir.

• 28 d’octubre: surt l’edició en català d’El Periódico de Cataluña.

• 9 de novembre: es mor a Venècia, als 87 anys, l’ex entrenador del Barça Helenio Herrera.

• 30 de novembre: es mor als 84 anys el tenor Gaietà Renom.

• Desembre: obre portes al carrer Allada Vermell l’Espai Escènic Joan Brossa.

• 4 de desembre: la Unesco declara el Palau de la Música Catalana Patrimoni de la Humanitat.

• 21 de desembre: es mor als 71 anys el poeta Blai Bonet.

• 23 de desembre: primer partit de la selecció catalana de futbol contra una altra selecció nacional des de l’any 1912. Va ser contra Bulgària a l’Estadi Olímpic. El seleccionador era Pitxi Alonso i el resultat final va ser 1 a 1.

• 30 de desembre: el Parlament de Catalunya aprova la nova Llei de Política Lingüïstica.