Una visita bàsica a les obres fonamentals dels Uffizi de Florència.

Des que fa tres anys vàrem començar a viatjar a l’estiu amb la nostra neta Mila a Itàlia vàrem tenir de seguida una idea molt clara: no ens estalviaríem de visitar cap museu important, però sempre amb una selecció d’obres estudiada prèviament i molt estricta. Nou o deu peces a tot estirar.

Després del seu pas per la Galleria della Accademia de Venècia, el 2021, pels Museus Vaticans de Roma l’any passat i, aquest darrer agost, pels Uffizi de Florència, la Mila sap perfectament que als museus s’ha d’anar a veure poques coses i molt concretes per dedicar-los l’atenció que mereixen.

Ho fem de tant en tant quan visitem amb ella el MNAC i sé que també practica aquests bons hàbits quan alguna vegada, visitant la meitat francesa de la seva família, l’han portat al Louvre de París.

Com que algunes persones m’han demanat consell per orientar-se dintre dels Uffizi de Florència us passo el recorregut bàsic que jo recomano. Un recorregut que comença a la segona planta -per bé que després el visitant pot anar amunt i avall a la seva conveniència- que és el que em museu indica com a preferent:

(El plànol amb les sales i la distribució de les obres el trobareu aquí en format PDF)

Segona planta:

Primera planta:

Penseu que, sigui quina sigui l’època de l’any que la visiteu, la galeria dels Uffizi la trobareu SEMPRE plena. Permeteu-me, doncs, un consell triple:

reserveu les entrades amb anticipació suficient

amb anticipació suficient trieu el primer torn del matí

… i carregeu-vos de paciència.

Sobretot això: paciència. Penseu que com més trigueu a poder veure una d’aquestes meravelles, més antiga serà i, per tant, tindrà un valor històric superior.