Tres frases de merda, que avui és diumenge (1).

Un dia de de gener de 2015, fa set anys, vaig penjar aquest apunt en el qual em referia a la moda de les frases de merda i al meu afany de fer-ne col·lecció per anar-les exhibint de tant en tant. Més concretament, explicava que ho feia ‘sense més pretensions que divertir-me i anar escampant perles que ens facin rumiar una mica sobre les nombroses bajanades i tòpics que esquitxen les nostres converses i, cosa que em sembla més greu, el llenguatge dels nostres professionals de la comunicació.’

De fet, el primer indici en aquest Bloc de frases de merda és encara anterior ja que aquest altre apunt és de juny de 2011. La cosa, doncs, ve de lluny i, vist el panorama, té tots els números per no tenir final, ben al contrari.

Així doncs, a partir d’aquest diumenge obro una nova sèrie d’apunts a través dels quals aniré ensenyant la meva col·lecció -extensa, ja us aviso, però no exhaustiva- en dosis breus de tres peces per setmana.

Espero que us divertiu i si en teniu alguna de preferida i me la voleu enviar em fareu content i engrandirem el paquet de les bajanades.

Tranquil, que jo controlo.

“Vamos a hablar en castellano y así nos entenderemos todos”

Com diria Josep Pla, tot això són collonades.

(Continuarà)