Tot recordant els Diumenges de Rams de fa setanta anys.

Les primeres imatges que conservo a la memòria dels Diumenges de Rams de la meva infantesa estan relacionades amb una frase de mon pare que em sembla impagable.

Tot s’origina pel fet que l’Evangeli que es llegeix aquell dia relata la Passió completa de Jesucrist, cosa que fa que la Missa s’allargui un quart d’hora més (o vint minuts si la lectura s’ha fet amb prosopopeia i cerimonial), un retard al qual s’ha d’afegir, a més a més, l’estona en la qual el capellà fa la benedicció dels palmons (amb el consegüent copejar-los amb força contra el terra per aconseguir allò que en dèiem ‘fer escombra’; és a dir, deixar la punta del palmó totalment aixafada).

Recordo molt bé un any (jo deuria tenir-ne nou o deu) que quan mon pare va dir que ens anéssim vestint i preparant els palmons perquè de seguida havíem de sortir cap als Mercedaris de la plaça de Castella vaig rondinar en nom meu i de mon germà: ‘És que la Missa és molt llarga!’ Queixa contra la qual la resposta –impagable, com he dit en començar– del pare va ser: ‘No és que la Missa sigui llarga; és la devoció, que és curta!’ I aquí es varen acabar totes les protestes.

Al migdia, quan tornàvem de Missa ens trèiem la roba de mudar –per ‘la Palma’ era habitual estrenar alguna cosa: unes sabates, un jersei, una camisa…–, dinàvem i després mon pare penjava els dos palmons dels nois de casa a la barana del balcó (per la part de fora, per cert) i allí es quedaven aguantant sol i serena fins que, a la revetlla de Sant Joan, els despenjàvem i els cremàvem a la foguera del barri.

Recordo haver vist encara palmons penjant d’algun balcó fins a la meitat dels anys seixanta. Després tot s’ho va emportar el vent de la modernitat i el remolí dels nous temps.

Simplement ho he recordat i ho explico. Sense filosofies addicionals (més enllà de recordar encara el gust deliciós de la creu i les denes, blanques i rosades, del rosari de sucre que adornava el palmó durant la benedicció i la Missa.

No em lamento, que consti. Potser tot plegat havia d’acabar d’aquesta manera…