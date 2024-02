El 116: bus del barri o bus turístic?

El 116: bus de barri o bus turístic?

(Article que he publicat a L’Independent de Gràcia 962, del 2 de febrer de 2024)

(Podeu llegir-lo també aquí)

El trajecte de l’autobús 116 comença al carrer Escorial, a tocar de la plaça Joanic, s’enfila fins al Coll del Portell i la Baixada de la Glòria i torna travessant Gràcia per Verdi i Torrent de les Flors fins arribar al punt inicial. El 116 és un autobús de barri, cosa que vol dir que, en principi, ha de ser un vehicle d’ús majoritari per a les persones que resideixen en les zones per on transcorre l’itinerari.

L’autobús 116, però, té una particularitat que el converteix, de fet, en allò que mai hauria hagut d’acabar sent: un bus turístic, perquè la dotzena parada —aproximadament el primer terç del recorregut— és al carrer d’Olot, just davant de l’entrada principal del Parc Güell, un dels indrets de major atractiu turístic de Barcelona, tant estiu com hivern. Això fa que en la capçalera de Joanic segons les hores del dia hi hagi grups de turistes fent cua fins a ocupar gairebé tot l’espai del vehicle. Un espai pensat per acollir fins a tretze viatgers asseguts i vint-i-dos drets distribuïts entre el passadís interior i la plataforma d’accés. Tenint en compte, a més a més, que no és gens estrany que els usuaris del bus del barri traginin cotxets amb criatures o carros per anar a comprar.

Hi ha una particularitat que s’afegeix a la condició que té el 116 de bus turístic i de barri: la primera meitat del trajecte passa per dos centres mèdics, la clínica del Remei i l’hospital de l’Esperança, i dos CAP’s, el de plaça Sanllehy i el de Travessera-Larrard. Això aporta un tercer model al perfil dels usuaris: persones que van a aquests equipaments sanitaris i a les quals, per regla general, el que menys els convé són complicacions a l’hora d’accedir a un seient o baixar del vehicle.

Val a dir que la dimensió de bus turístic no s’acaba a la porta del Parc Güell. En aquell punt, sí, l’autobús es buida gairebé del tot però s’omple —no tant com al començament— amb l’entrada de turistes que surten del Parc i que saben que sis parades després el vehicle els deixarà a l’entrada del Metro de Lesseps des d’on tornaran al centre.

Evidentment el Bus Turístic convencional té una parada denominada ‘Parc Güell’ que desembarca els passatgers a l’avinguda de la Mare de Déu de Montserrat, al costat de la plaça Sanllehy. Des d’allí el camí més directe és pujar per l’avinguda Pompeu Fabra i un tram d’escales que els deixa a la carretera del Carmel, a cent metres de la porta secundària del recinte. Una murga que algun turista espavilat va descobrir que es podia evitar tirant mà d’un autobús petitet, més barat i que, a més a més, els deixa a la porta principal. A bodes em convides, amb el 116…

Com en el cas de les bateries del Carmel, el poder de les xarxes ha fet la resta i ha creat un problema de solució complexa, però no impossible. Una solució que, per començar, hauria de passar per un increment notable del nombre de vehicles assignats a aquesta línia per tal que cada vegada el 116 sigui menys un bus turístic i més l’autèntic bus del barri per al qual va ser concebut.