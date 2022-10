Què deia a les Totxanes ara fa deu anys?

Com us deia en els últims apunts, pensant sobretot en els lectors que s’han incorporat recentment a les Totxanes i que es pensen que són cosa de fa quatre dies, aquesta setmana he penjat -aquest serà el darrer- uns quants apunts que recordaran algunes de les coses que jo escrivia anys enrere.

Com el d’avui, que he preparat pensant que potser us farà gràcia recordar què escrivia en aquest Bloc ara fa, per exemple, deu anys.

(Apunt publicat en aquest Bloc el 3 d’octubre de 2012)

Fa molts anys, durant una època vaig haver de desplaçar-me amb una certa freqüència a diverses localitats del país per motius de feina. En un d’aquests viatges, concretament a la ciutat de Tarragona, vagarejant pels carrers de la part antiga de la ciutat després d’un matí complicat vaig viure una espècie d’epifania: tot buscant un lloc per dinar a prop del port en tombar per una cantonada, just al final del carrer, se’m va aparèixer retallada contra el cel, com un regal dels déus, la ratlla blava del mar i un vaixell que majestuosament navegava just en el centre de l’espai que quedava entre els perfils de les façanes a banda i banda.

En aquell moment vaig entendre que per molts anys que visqui em seria molt difícil instal·lar-me en alguna ciutat on no existeixi la possibilitat d’albirar, ni que sigui fugaçment, el blau del mar en tombar una cantonada qualsevol.