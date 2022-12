El cinema que més destaco de 2022

Hi ha aquesta mania de fer les llistes de “millors pel·lícules de l’any”, que en part va bé per a fer-ne resums i balanços anuals, en part serveix per veure com discrepem dels autors de la llista… Jo sempre tinc el problema, quan n’intento fer una, que no he vist títols importants estrenats en cine i que espero veure quan arribin a les plataformes (és el cas, per exemple, d’enguany amb films “Pacifiction”, “Close”, “El agua”, “Un año, una noche”, “L’emperadriu rebel”…). Tant és així que, dimecres, no votaré a la trobada del Col·lectiu de Crítics de Girona per fer-hi la nostra, ja que fóra injust no tenir present totes les pel·lícules destacades de l’any. A més, no m’acaba d’agradar qualificar les pel·lícules de “millor” a “pitjor”. Però no me n’he pogut estar, he estat mirant el meu bloc de notes i m’he fet una certa llista, de més dels 10 títols canònics, que no vol ser ni pot ser completa, per la raó que acabo d’explicar.

01. Drive my car.

02. Alcarràs.

03. As Bestas.

04. Armageddon Time. 04-bis. 3.000 anys esperant-te.

05. La pitjor persona del món. 05-bis Licorice pizza.

06. Compartimento Nº6.

07. Bona sort, Leo Grande.

08. Benediction.

09. Tres pisos. 09.-bis. Un heroi.

10. Las ilusiones perdidas. 10-bis. Elvis.

11. Un pequeño mundo.

12. Tenéis que venir a verla.

13. La isla de Bergman.

14. Nitram.

15. Flee.

16. Mantícora. 16-bis. La nit del 12.

17. Mass.

18. Suro.

19. Hit the Road.

20. Tros.