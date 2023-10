Una nit de diversió, una enorme matança

COM UNA NIT DE BALL I DIVERSIÓ A ISRAEL ES VA CONVERTIR EN UNA ENORME MATANÇA

“Els primers coets els van llançar a trenc d’alba, resseguint el cel sobre milers de joves que havien estat ballant tota la nit en un festival de música trance anunciat com un acte que celebrava “ l’amistat, l’amor i la llibertat infinita.” […]

“Vam sentir sirenes i coets, un munt de coets”, explica Millet Ben Haim, de vint-i-cinc anys, que havia assistit a la festa amb un grup d’amics […]

Ben Haim va veure de lluny com els militants s’hi acostaven a peu. “Vaig agafar les claus del cotxe d’un amic meu que estaba molt perdut, vaig carregar tanta gent com vaig poder al cotxe i vaig començar a conduir com una boja”, explica. “De la gent que es va quedar, la majoria van ser segrestats o assassinats.”

Món – The Washington Post, 9-10-2023

Retorn a casa.

Corre-cuita i pànic.

Roba de festa.