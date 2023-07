Com un Google, però per identificar cantarelles.

¿Quantes vegades us ha passat que sentiu una cançó que us sona moltíssim, però que sou incapaços d’identificar?

A mi em passa tot sovint -i cada vegada, ai las!, més- i el corol·lari sol ser que aquella música en forma de cantarella la vaig portant dintre del cap, obsessiva, salivant-la com un pinyol de préssec, fins que finalment la identifico o la deixo per impossible… perquè m’ha arribat una nova tonada que substitueix l’anterior.

Recordo que en un dels primers apunts que vaig publicar en aquestes Totxanes (parlo de fa divuit o dinou anys ben bons) deia que seria un magnífic invent que només cantussejant o xiulant una peça l’ordinador pogués identificar-la. Un desig que, fins on jo conec, la tecnologia té encara pendent de resolució.

Un lector d’aquell apunt em va dir aleshores que a França s’havia creat una pàgina web que mirava de resoldre aquesta mancança de les màquines amb el suport del factor humà. La cosa era molt senzilla: es tractava de deixar enregistrat un fragment de la peça que volem identificar ja sigui xiulant, cantussejant o fent servir algun instrument musical tot esperant que algú escolti la nostra demanda i sàpiga de quina cançó estem parlant. Vaja, com a ‘La nit dels ignorants’ però en francès, amb música i amb Internet per entremig.

I amb el ben entès que com millor es xiulés o s’entonés la peça més fàcil seria als possibles col·laboradors d’identificar-la.

En aquell moment vaig comprovar que la pàgina existia i que anava fent la seva feineta.

Ara ja li he perdut el rastre i el més probable és que el temps hagi acabat engolint-la.

Ja sé que hi ha aplicacions que tots portem al mòbil, com Shazam o SoundHound, que resolen una part del problema: identifiquen una música que ha estat enregistrada prèviament. Però no la que podem reproduir amb els nostres limitats recursos en forma de xiulet o cantarella.

M’explico, oi?

Sabeu si existeix alguna aplicació com la que demano?