Sobre les lletres i la memòria.

Tot i que a primer cop d’ull el nom de Memoro fa pensar en una empresa relacionada amb afers funeraris no ens hem d’espantar gens perquè en la seva pàgina web ((aquesta)) ens expliquen molt bé les seves funcions: “Memoro és un projecte internacional sense finalitat de lucre, un arxiu en constant evolució on qualsevol persona pot ajudar a enriquir-ho a través de la recollida de records en forma d’àudio i vídeo d’aquells que han nascut abans de 1950.”

‘Lletres i Memòria’ és el nom d’un programa (vegeu-lo aquí) que des de 2010 l’Associació d’Escriptors en Llegua Catalana (AELC) manté amb la col·laboració, precisament, de Memoro, i que té descriu de la següent manera: “És una iniciativa que recull entrevistes en format vídeo amb autors de l’AELC que tenen més de 70 anys. El seu principal objectiu és recollir els records i vivències d’aquests escriptors i traductors, i també fer-ne difusió per tal d’homenatjar-los i reconèixer la seva aportació a la literatura catalana i universal.”

Ara mateix ‘Lletres i Memòria’ aplega prop de 250 autors diferents, alguns ja no són entre nosaltres, que va creixent a poc a poc i que es poden trobar aquí.

Els primers mesos de 2021 els bons amics de l’AELC em varen proposar d’incorporar el meu nom a aquest arxiu, cosa que vaig acceptar sense fer-megens de pregar.

Així va ser com el 26 de maig d’aquell mateix any varen venir a casa meva per enregistrar una dotzena de píndoles breus centrades en els trets més importants o més peculiars (hi ha de tot) de la meva biografia.

Unes setmanes després les gravacions les varen penjar a la pàgina web de l’AELC i des d’aleshores estan a disposició de qui les vulgui veure i escoltar.

No fa gaire vaig pensar que aquelles coses que explico davant de la càmera no són gaire diferents de les que des de fa vint anys vaig comentant en aquestes Totxanes i que, per això, no era normal que aquí no en donés cap notícia.

Així doncs, les dotze filmacions les trobareu aquí.

I ja us avanço que a partir del diumenge 21 d’abril obriré una sèrie de dotze apunts dominicals (que si no m’erro ens portaran fins al 7 de juliol) en cada un dels quals podreu veure un dels vídeos amb les meves explicacions i, si és el cas, amb els comentaris i aportacions que em semblin més oportuns d’afegir.

Espero que us divertiu…