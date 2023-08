Músiques d’agost: ‘Last Train Home’, de Pat Metheny.

Una cançó del guitarrista Pat Metheny gravada amb el seu grup l’any 1987 en el disc ‘Still life (talking)’ (vegeu aquí).

No us aniré amb embuts: considero que és la millor que ha escrit Metheny. I em consta que no sóc l’únic a pensar-ho.

Aquests dies li he estat cantant al meu net Tom, de dos anys. aprofitant que la setmana passada va anar per primera vegada en tren: el TGV entre Barcelona i Figueres.

Quan li canto, imitant el so de la guitarra, riu i està atent.

Va bé.

Aquesta és la versió de ‘Last Train Home’ com surt al disc:

I aquesta, una de les moltes que es troben a la xarxa en què Pat Metheny i el seu grup interpreten el tema en directe: