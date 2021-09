La segona i la tercera de ‘Jumanji’ (vuitanta-dosena carta a la meva neta).

Estimadíssima Mila.

Avui et parlaré de com arriben a canviar amb el pas dels anys els nostres gustos, aficions i preferències. Un canvi inevitable que ens equivocaríem molt de considerar temps perdut, energies malmeses o, encara pitjor, matèria per a avergonyir-nos-en. Ben al contrari.

Fa uns mesos em vares preguntar quina era la meva pel·lícula preferida i em sembla recordar que te’n vaig dues –‘Casablanca’ i ‘Cantant sota la pluja’– perquè és molt difícil decidir-se per un sol títol en una disciplina tan diversa com és el cinema. Ho vares entendre de seguida, això, perquè precisament tu també tenies dues pel·lícules preferides: “la segona i la tercera de Jumanji”. Quan et vaig preguntar què passava amb la primera vares fer un gest displicent que venia a dir que la coneixies com les altres dues, però que no valia la pena perdre temps mirant-la una segona vegada. Santa paraula, doncs.

La setmana passada, aprofitant que vares passar llargues estones amb l’àvia i amb mi, vaig trucar a Video Instan per si les tenien en lloguer. Vaig tenir sort i finalment vàrem poder dedicar dues nits seguides dels cap de setmana llarg de la Mercè a contemplar la segona i la tercera aventura dels quatre joves protagonistes de ‘Jumanji’.

Mentre les contemplàvem -enriquides amb el complement dels teus comentaris perquè no ens perdéssim cap detall (era indiscutible: aquelles pel·lícules les havies vist un munt de vegades)- jo pensava en la Mila d’aquí a deu o dotze anys i m’intrigava saber una cosa que segurament no sabré mai: què pensaràs aleshores de la teva dèria d’ara per aquestes dues pel·lícules.

I immediatament em va venir al cap ‘El graduat’, una pel·lícula americana de 1967 que va arribar aquí un o dos anys després i que l’àvia i jo, quan encara no ens havíem casat, vàrem veure un munt de vegades. Set, vuit, no t’exagero. Aquelles músiques de Simon & Garfunkel, l’argument -amb l’insòlit triangle format per Ben, Elaine i la senyora Robinson-, els paisatges de la costa oest americana entre Los Angeles i San Francisco… tot el que passava en aquell centenar de minuts que durava la pel·lícula ens va literalment fascinar.

Fins que un dia, molt després (posem que deu o quinze anys després), a TV3 varen passar ‘El graduat’, la vàrem tornar a mirar… i ens va caure l’ànima als peus, perquè ens era molt difícil recuperar les sensacions que en un moment de les nostres vides la història ens havia proporcionat. De seguida, però, vàrem entendre que el nostre present l’anem construint amb la suma dels records i les emocions d’anys anteriors i que de cap manera hem de lamentar-nos del seu pas per la nostra vida. Aquella seducció forma part de la nostra educació sentimental. I està molt bé que sigui així.

Per això, estimadíssima, si d’aquí a uns anys vols recuperar aquests ‘Jumanji’ que ara tant t’engresquen no cometis mai l’error de penedir-te dels teus gustos. Ni d’avergonyir-te, perquè les aventures d’aquells quatre joves protagonistes formaran part de la Mila que aleshores seràs. La Mila que continuarà creixent.

Arribarà un moment -i no hi ha cap pressa perquè vingui- que t’adonaràs que la vida és com una d’aquelles construccions de grans dimensions fetes amb Lego. Totes les peces del castell o del palau -les més insignificants i les més grans, les de colors més apagats i les més cridaneres- són necessàries per obtenir el resultat final.

Conserva la memòria, doncs, i mai miris cap enrere amb pena o recança. Com diuen Simon & Garfunkel a la cançó ‘Bookends’: preserva els teus records; és tot el que deixaràs.

