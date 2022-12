La petja d'”Alcarràs” en aquest blog

Des que va guanyar a Berlín, en aquest blog he estat seguint “Alcarràs” en totes les seves fases i això ha fet que li hagi dedicat un munt d’apunts -la majoria per a parlar-ne directament, alguns derivats del fenomen que ha estat la pel·lícula i encara algun sobre la directora o la productora-. Espero no deixar-me’n cap, ara, que en faig una llista, que aniré actualitzant posteriorment, ran dels resultats als Gaudí, els Goya, els Lux, etc. -llista ordenada per ordre cronològic invers, de més recent a més antic-:

“Alcarràs” no anirà a l’Òscar al Millor Film Internacional.

Més cartells d'”Alcarràs”.

Gaudí: la sorpresa Isaki Lacuesta, l’any d'”Alcarràs”.

“Alcarràs”, gran entre les grans dels EFA.

“Alcarràs” va perdent posicions en la temporada de premis.

Els Goya decanten “Alcarràs” i menyspreen “Pacifiction”.

El cinema en català és diglòssic?.

Vilaweb: els noms internacionals del film “Alcarràs”.

“Alcarràs” ho va tenint difícil.

El cartell coreà d'”Alcarràs”.

Els acadèmics espanyols proposen “Alcarràs” als col·legues nord-americans.

Per què Carla Simón ha fet en castellà una carta tan íntima?. -Aquest apunt no va sobre “Alcarràs”, sinó sobre la directora-.

“Alcarràs” i “Pacifiction” al Festival de Nova York.

Ara el llibre, “Alcarràs”.

“Un camp de presseguers a Catalunya”, així titulen “Alcarràs” a Suècia.

La coproductora d’ “Alcarràs”, al Jurat de la Setmana de la Crítica de Canes 2022. -Aquest apunt no va sobre “Alcarràs”, sinó sobre la productora-.

Els joves van a veure “Alcarràs”?.

“Alcarràs” es dirà “Nos soleils” a França.

“Alcarràs” es projectarà a París el juny.

La polèmica pel subtitulat VOSE d’”Alcarràs” a moltes sales.

“Alcarràs” millora les bones primeres xifres.

“Alcarràs”, fitxa i comentari.

“Alcarràs”i la promoció prèvia que necessiten les pel·lícules en català.

“Alcarràs”: primeres bones xifres.

“Alcarràs”: Altres veus.

Ves per on, “Alcarràs” pot assentar un mal precedent.

El tràiler d’”Alcarràs”, de Carla Simón.

Emoció amb el triomf d’”Alcarràs”.