“Alcarràs”: 1 mes i més de 50.000 espectadors al mercat francès

Informa Elástica Films que “Alcarràs”, rebatejada com a “Nos soleils” per la distribuïdora Pyramide Films, ha superat ja el mes d’exhibició al mercat francès i hi porta acumulats més de 50.000 espectadors. Un bon resultat per a una pel·lícula autoral, que només veuen en VO i que majoritàriament els és estrangera.

La difusió internacional de la pel·lícula de Carla Simón és molt bona. S’ha estrenat, a més de Catalunya, País Valencià i les Illes, a un munt de països: Espanya, França, Itàlia, Portugal, Alemanya, Països Baixos, Grècia, Noruega, Suècia, Polònia, Finlàndia, Corea del Sud, Dinamarca, Hongria, Mèxic, Gran Bretanya, Irlanda, Estats Units, Estònia, Argentina, Uruguai, Ucraïna; sense comptar amb l’exhibició a plataformes i a una munió de festivals (Berlín -evidentment-, Màlaga, Constantinoble, Madrid, Barcelona, Sydney, Romania, Polònia, Nova Zelanda, Pequín, Hèlsinki, Zuric, Reykjavík, Nova York, Vancouver, als Hamptons, Canadà, Busan, Londres, Mill Valley, Haifa, Gant, Seül, São Paulo, Zagreb, Filadèlfia, Buenos Aires, Miami, Denver, Leeds, Tallinn, Hawaii, Ljubljana, Cork, Sèrbia, Singapur, Bangkok, Palm Springs…)