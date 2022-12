Els Goya decanten “Alcarràs” i menyspreen “Pacifiction”

Tot i que els acadèmics espanyols del cinema han enviat “Alcarràs” als col·legues de Hollywood perquè la nominin a l’Òscar al Millor Film Internacional, a l’hora de nominar ells s’han decantat per encimbellar “As Bestas” amb 17 candidatures i deixar el film de Carla Simón amb només 11 nominacions, per darrere encara de “Modelo 77“, que en té 16, i empatada amb la fluixa “Cinco lobitos“. En l’ordre de més nominacions, segueixen “Cerdita” i “Los renglones torcidos de Dios“, amb 6 candidatures; “En los márgenes“, amb 5; “Irati” i “Mantícora“, amb 4; “La maternal“, “La piedad” i “Un año, una noche“, amb 3. Per cert, “Suro” n’ha aconseguides 2.



Cal reconèixer que “As Bestas” compta, per exemple, amb nominacions a les categories d’interpretació principal i de repartiment -i de maquillatge i perruqueria-, categories a les quals “Alcarràs” no podia aspirar, però la de Carla Simón compta amb 2 nominacions a actors revelació i 1 a actriu revelació, que la de Rodrigo Sorogoyen no té. És el còmput final el que fa veure una tirada cap a “As Bestas” en detriment d’ “Alcarràs”, cosa que es fa més evident quan veus que encara pel davant li han colat “Modelo 77” i que l’han empatada amb una coseta com “Cinco lobitos”. Per això dic que l’han decantada…

Certament, quan vaig veure “As Bestas”, ja vaig dir que, entre aquesta i “Alcarràs”, jo no sabria pas triar-ne una de preferida -llevat de la qüestió de la llengua, que em tira-; però els acadèmics espanyols van fer tria a favor de la de Simón quan va ser l’hora d’enviar-ne una a Hollywood, en què la de Sorogoyen també era candidata.

Si tenim en compte, a més a més, que els galdosos i espanyolíssims premis FEROZ també han encimbellat “As Bestas”, el futur d’ “Alcarràs” als Goya no és gaire prometedor, especialment en les categories importants.

Cal destacar també que els acadèmics espanyols no han volgut fer cas a la crítica especialitzada i no han atorgat cap nominació a “Pacifiction“, d’Albert Serra, que justament ahir era guardonada a França amb el prestigiós Prix Louis Delluc -això sí, com a Millor Pel·lícula Francesa…-. Serà que no la consideren espanyola, tot i tenir producció catalana -ai, ai!- o que no estan pel cinema d’autor radical…

Si voleu consultar totes les nominacions als Goya: Goya 2023 (quan ho enllesteixin), Twitter Premios Goya.

La notícia de Vilaweb: ‘Alcarràs’ aconsegueix onze nominacions als premis Goya.

