El cine Castillet de Perpinyà passa “Nos soleils”/”Alcarràs” en català

Expectació avui amb l’estrena al mercat francès d’ “Alcarràs”, que hi porta el títol “Nos soleils”. La distribuïdora, Pyramide Films, és potent; la premsa se’n fa ressó (Télérama, per exemple, la destaca com a segona novetat important de la setmana i la qualifica de “Très bien”; Le Monde li dedica tota una pàgina; Libération també en parla), hi ha hagut preestrenes que han estat un èxit de públic. Ara caldrà veure com respon el públic en general i què n’acaba de dir la crítica.

La notícia important a casa nostra, però, és que a Perpinyà s’estrena al cine Castillet en VO. Una oportunitat de veure (boníssim i premiadíssim) cinema en català a la capital de la Catalunya Nord. Així ho reflecteix Vilaweb: El cinema Castillet de Perpinyà programa ‘Alcarràs’ en català.

Aquesta setmana, “Alcarràs” també ha guayat el premi FIPRESCI de la crítica internacional al Millor Guió al festival nord-americà de Palm Springs.