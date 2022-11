“Alcarràs” ho va tenint difícil

A mesura que el calendari avança, es va veient com de difícil ho té “Alcarràs” per a arribar a la nominació a l’Òscar. I és que li han anat apareixent rivals molt potents, procedents dels festivals de Canes i Venècia. Sense anar més lluny, “Decision to leave”, del sud-coreà Park Chan-Wook; “Close”, del belga Lucas Dhont; “Bardo”, d’Alejandro González Iñárritu, o “Argentina 1985″, de Santiago Mitre… films que aparentment poden tenir més ganxo que el film de Carla Simón per al gust nord-americà, a part que algun d’aquests cineastes concurrents ja compta amb anteriors experiències a l’Acadèmia de Hollywood.

Un reflex: la publicació IndieWire, en parlar de les candidates a aparèixer a la llista de 15 títols prèvia a les nominacions en la categoria de Film Internacional, dedicava ahir llargs paràgrafs a títols com els esmentats, i d'”Alcarràs” només en deia el títol, com un de tants que hi podia ser.

Per altra banda, s’han conegut les nominacions als British Independent Film Awards (BIFA), on hi apareixen els títols “cannois”, però no pas “Alcarràs”.

I és que sí, el nostre film ho té difícil!