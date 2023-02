Els 37ns Goya han castigat el cinema d’autor

Hi ha indignació a la xarxa perquè han marginat Alcarràs en els 37ns premis Goya. I és comprensible, per la injustícia que significa. Marina Arbós Junyent, a Vilaweb, se n’ha fet ressó: Indignació a la xarxa perquè ‘Alcarràs’ se’n va amb les mans buides de la gala dels Goya. Tanmateix, algunes veus s’exclamen perquè hi veuen anti-catalanitat, que no negaré pas; si bé hi ha altres interpretacions, ben legítimes, enraonades i poderoses. En un primer apunt, en aquest blog –“Alcarràs” no guanya cap Goya-, ja hi he assenyalat alguns d’aquests altres possibles motius. I en particular he recollit el que diu Xavi Serra al diari Ara: (..) si ens fixem en els premis on el film de Sorogoyen s’havia enfrontat al de Carla Simón, com els Feroz, els Forqué o els del Cercle d’Escriptors Cinematogràfics, el vencedor havia sigut sempre As bestas, un ‘thriller’ visceral i dramàtic que encaixa millor en el cinema industrial espanyol que el naturalisme radical d’Alcarràs. Al cap i a la fi els Goya són els premis d’una indústria poc aficionada del cinema que busca la seva identitat al marge de les convencions, com demostren també les zero nominacions de Pacifiction als premis (..).

I me n’he anat a la llista oficial de nominacions i premis Goya. S’hi veu clarament que les pel·lícules d’autor han rebut seriosament. Han atorgat l’estatueta a la Millor Direcció Novella a la discreta tasca d’Alauda Ruiz de Azúa, per la petitoia i tòpica Cinco lobitos, i no pas al reconegut arreu i suggerent debut d’Elena López Riera, a El agua, ni molt menys al prometedor treball de Mikel Gurrea a Suro; ambdós films molt més etquetables com de cinema d’autor i, en qualsevol cas, amb una carrera comercial molt diferent a la de Ruiz de Azúa.

També se n’hi han anat amb les mans buides el molt bon cinema de Mantícora -malgrat, si més no, l’excel·lent i sòbria interpretació de Nacho Sánchez i Zoe Stein- i la magnífica feina d’Anna Castillo a Girasoles silvestres, dos altres films que podem considerar d’autor.

Poc n’havien nominat de cinema autoral, començant per haver menyspreat totalment Pacifiction; però a l’hora dels guardons, han estat bàsicament per als productes més de gènere, més industrials/comercials, com ho deixa en evidència, al capdavant de tot, la marginació d’Alcarràs.