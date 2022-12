“Alcarràs” no anirà a l’Òscar al Millor Film Internacional

Aquestes són les pel·lícules que han entrat a la Llista Curta de 15 candidates en la categoria de Millor Film Internacional dels Òscar, en què no hi ha “Alcarràs”:

Argentina, 1985, de Santiago Mitre (Argentina). Ve del Festival de Venècia. Disponible als cines i a Amazon Prime.

L’emperadriu rebel / Corsage, de Marie Kreutzer (Àustria). Ve del Festival de Canes. Disponible als cines.

Close, de Lukas Dhont (Bèlgica). Ve del Festival de Canes. Disponible als cines.

Retour à Seoul, de Davi Chou (Cambodja). Ve del Festival de Canes. Aviat als cines.

Holy Spider, d’ Ali Abbasi (Dinamarca). Ve del Festival de Canes.

Saint Omer, d’Alice Diop (França). Ve del Festival de Venècia.

Sin novedad en el frente, d’Edward Berger (Alemanya). Ve del Festival de Toronto. Disponible a Netflix.

L’última pel·lícula, de Pan Nalin (l’Índia). Ve del Festival de Valladolid 2021. Disponible a FilminCat en VOSC.

An Cailín Ciúin / The Quiet Girl, de Colm Bairéad (Irlanda). Ve del Festival de Berlín.

Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, d’Alejandro G. Iñárritu (Mèxic). Ve del Festival de Venècia. Disponible a Netflix.

The Blue Caftan, de Maryam Touzani (el Marroc). Ve del Festival de Canes.

Joyland, de Saim Sadiq (el Pakistan). Ve del Festival de Canes.

EO, de Jerzy Skolimovski (Polònia). Ve del Festival de Canes. Disponible als cines.

Heojil Kyolshim / Decision to Leave, de Park Chan-wook (Corea del Sud). Ve del Festival de Canes.

Walad Min Al Janna / Cairo Conspiracy, de Tarik Saleh (Suècia). Ve del Festival de Canes.

S’han fet bons els pronòstics pessimistes per a “Alcarràs”. La preeminència dels films projectats a Canes -sobretot, amb 9 dels 15 títols- i Venècia -amb 3 títols- ha deixat poc marge perquè hi entrés el de Carla Simón, guanyador a la Berlinale; però és que fins i tot en l’espai que quedava hi ha entrat una pel·lícula projectada a Berlín, sí, però en una secció paral·lela (An Cailín Ciúin / The Quiet Girl, de Colm Bairéad -Irlanda-). A més, n’hi ha un altre, Sin novedad en el frente, d’Edward Berger -Alemanya-, que pica fort en aquesta temporada de premis i que va passar pel Festival de Toronto. I el cas estrany és el de L’última pel·lícula, de Pan Nalin (l’Índia), que guanyà l’Espiga d’Or de la SEMINCI però del 2021 -quan el títol de l’Índia que ha destacat en aquesta temporada de premis és RRR, que sí és del 2022 i ha quedat fora de la Llista Curta-.

Potser el “neorealisme” d’ “Alcarràs” no ha convençut als acadèmics que han votat; potser els títols seleccionats han fet una promoció més forta; potser ha estat un error esperar-se a estrenar-la als EUA a començament de gener de 2023 i s’hauria d’haver fet abans; segur que els espanyols diran que amb “As Bestas” ho haguessin tingut millor… El cas és que la cursa cap als Òscar s’ha acabat per al film de Carla Simón.

Els 15 títols ara seleccionats han estat triats entre els 93 que les acadèmies dels corresponents estats havien proposat als col·legues de Hollywood, i d’aquí a unes setmanes quedaran reduïts a 5, que seran els finalment nominats en la categoria de Millor Film Internacional.