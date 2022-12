“Alcarràs”, gran entre les grans als EFA

Anit, a la gala dels premis del cinema europeu, feia goig veure-hi Alcarràs entre els títols més destacats de l’any pels acadèmics. Quan van passar-ne imatges, en recordar-ne les nominacions al guió i a la pel·lícula -o en fer saber que era candidata al Premi LUX de l’audiència-, al costat de fragments de les altres pel·lícules escollides (Close, Holy Spider, El triángulo de la tristeza, L’emperadriu rebel, Belfast), te n’adonaves de si n’era d’important haver arribat nominada a la gala, ser-hi. Just unes hores abans, Carla Simón havia declarat que el premi ja havia estat arribar fins allà, cosa que, ultra demostrar una bona dosi de realisme quant a les possibilitats de guardó, podia sonar a “excusa de mal pagador”; però no, certament, ser allà ha esdevingut tot un premi, un gran reconeixement.

Sense ser endevins, ja havíem dit que “Alcarràs” ho tenia difícil; però a l’hora de la veritat, la Palma d’Or de Canes, Triangle of sadness, va arrasar i va deixar de buit totes les concurrents en les categories que era nominada. No hi havia res a fer: Director, Guionista, Actor i Pel·lícula, tot va ser per al film suec. Premis EFA 2022.

I sí, el català va sonar als EFA 2022, gràcies als fragments d’ “Alcarràs” que s’hi van passar i a unes paraules de Jaume Roures, adreçades a Carla Simón des de l’escenari -de suport per al guardó a la Millor Pel·lícula, aleshores encara pendent d’anunciar-se-, quan el productor de Mediapro acompanyà Fernando León de Aranoa a recollir el premi a la Millor Comèdia, coproducció catalana, per al drama El buén patrón -Roures remarcar la contradicció de reconèixer-la com a comèdia quan és un drama, digué ell-.

Finalment, una observació inevitable: l’enorme, descomunal força del Festival de Canes -i seccions paral·leles del certamen-, per davant dels de Venècia i Berlín, tant en les nominacions com a als guanyadors dels EFA.