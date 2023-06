Els espanyols premien Carla Simón amb el seu Premi Nacional de Cinematografia

El ministeri de Cultura espanyol ha atorgat a la cineasta Carla Simón el ‘Premio Nacional de Cinematografia‘, que anys anteriors havien rebut Penélope Cruz, Isabel Coixet, José Sacristán, Fernando Trueba, Ángela Molina, J.A. Bayona, Agustí Villaronga, Maribel Verdú, Javier Bardem, Joaquim Jordà, José Luís Guerín, Marisa Paredes, Víctor Erice, Rafaela Aparício, Pedro Almodóvar i Fernando Rey, entre d’altres.

El Jurat convocat per a l’ocasió ha destacat que l’hi concedien per posicionar el cinema espanyol al panorama internacional, en haver guanyat al Festival de Berlín. I d'”Alcarràs” en remarca: la naturalitat i precisió en la construcció d’històries i personatges, que combina amb intel·ligència i rigor el realisme i la ficció amb una mirada de plena actualitat a problemes socials (..) i el fet que incorpori d’una manera orgànica la diversitat de llengües que caracteritzen i enriqueixen la nostra societat i cultura.

Mentre que, si la memòria no em falla, nosaltres no li hem atorgat la Creu de Sant Jordi, els espanyols segueixen fent-se-la seva (i de quina manera!) reblant-ho amb aquest nou guardó, que li serà lliurat al decurs del Festival de Sant Sebastià, el setembre.

Aprofito l’avinentesa (que ja és aprofitar-ho) per a remarcar que la concessió d’aquest premi no ha aixecat cap polseguera ni intimidació de caire cancel·latori, com si va passar quan Carla Simón va dir que donava suport a una colla d’amics del seu poble amb projecte per a les municipals, que es presentaven per Junts. Ai, la tirania d’alguns (que es demostren ben espanyols)! I, per cert, segueixo aprofitant l’avinentesa (que ja és aprofitar-ho, també!) per fer notar que la també cineasta Neus Ballús va signar un manifest de suport a Ada Colau, ran de les eleccions i tampoc es va aixecar cap polseguera (insisteixo: ai, la tirania d’alguns!).