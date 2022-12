“Alcarràs” va perdent posicions en la temporada de premis

Ho vam dir ja fa unes quantes setmanes: “Alcarràs” ho va tenint difícil. I, per ara, el pronòstic pessimista quant a la temporada de premis es va confirmant. Certament, en pocs dies en sabrem les opcions importants: demà mateix es lliuren el premis de l’acadèmia del cinema europeu, els EFA, als quals és finalista com a Pel·lícula i Guió Original -però no com a Directora- i el dia 21 s’anunciarà la llista de 15 títols -la “short list”- d’entre els quals es triarà els 5 nominats finals en la categoria de Millor Film Internacional dels Òscar -a què aspira, de part dels espanyols-.

Però s’acaba de saber que ja no ha guanyat el “The European University Film Award“, a què aspirava, perquè se l’ha endut EO, del polonès Jerzy Skolimovski. Tampoc ha guanyat el National Board of Film Review al Millor Film Internacional -considerats tradicionalment l’avantsala dels Òscar-, que ha estat per Close, del belga Lukas Dhont. Les rivals en la cursa pels Òscar se’n van sortint. Per exemple, als Satellite Awards, han nominat en la categoria de Pel·lícula de Parla No Anglesa les concurrents: Argentina, 1985 (Argentina), Decision To Leave (Corea del Sud), Holy Spider (Dinamarca), Close (Bèlgica), War Sailor (Noruega), L’Emperadriu rebel/Corsage (Àustria), Bardo (Mèxic) i The Quiet Girl (Irlanda). La majoria, pesos pesants de Canes i Venècia… I als BIFA 2022, com ja vam dir, ni tan sols hi era candidata.

Aquestes són les concurrents d'”Alcarràs” en la cursa dels Òscar: List of submissions to the 95th Academy Awards for Best International Feature Film. Com deia, d’aquestes 93 candidates, el dia 21 de desembre se n’anunciarà una llista reduïda a 15, d’entre les quals -al gener- se’n triaran les 5 nominades finalment. Desitgem-li sort a “Alcarràs”. I que demà doni la sorpresa i s’imposi als EFA 2022, mal que ho tingui difícil.

FOTO: “EO”, de Skolimovski.