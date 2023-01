Ferotges: Carla Simón, Direcció, i “Pacifiction”, res

Els discutits Premios Feroz, de la discutida Asociación de Informadores Cinematográficos de España, es van concedir ahir en una gala a Saragossa, que vol ser la prèvia als Goya.

A les nominacions, ja van remarcar molt més As Bestas per davant d’Alcarràs i el film de Rodrigo Sorogoyen ha guanyat finalment 3 guardons -inclosos el de Millor Pel·lícula Dramàtica-, mentre que Carla Simón ha estat reconeguda en l’apartat a la Millor Direcció -i, per a Alcarràs, prou!-.

Una de les cantades grosses de les nominacions dels Feroz va ser haver obviat Pacifiction, d’Albert Serra -al capdavall, preludi del que després passaria als Goya-, però al cap d’uns dies ho van matisar perquè es veu que aquests premis tenen una mena de calaix a part, anomenat “Feroz Arrebato de Ficción”, en què sí era candidata. Però a l’hora de la veritat ha anat a parar a… La piedad, d’Eduardo Casanova.

Ferotges!

