La bellesa del misteri

Shinkei (1406-1475) poeta de tanka i renga. Sacerdot budista japonès. Durant més de trenta anys va romandre estudiant del poeta Shätetsu. Els seus poemes es basen en l’ideal estètic japonès anomenat yûgen. Considera la poesía com un mode de vida religiós. Els seus poemes es basen sobre l’ideal estètic japonés anomenat yûgen.

Yûgen, que es pot traduir com bellesa profunda, bellesa misteriosa o encant subtil, és un concepte de l’estètica japonesa aplicada a les arts: les arts escèniques, la literatura i la poesia.

Yûgen es refereix a la comprensió i l’evocació nostàlgica de la misteriosa bellesa del món. No es tracta d’apel·lar a la imaginació ni de descriure la realitat concreta, sinó de percebre el món com a dotat d’una profunditat implícita que els artistes poden expressar de manera subtil. Yugen pren sovint la forma de misteri, de profunditat, d’elegància i nostàlgia.

Yugen fa referència a allò molt més profund. Un primer significat, podria ser precisament “profund”, però també “misteriós” i “fosc”. El complex terme oriental vol recollir “el misteri de la bellesa”, a vegades estrany, d’allò que ens envolta i les emocions que sentim, que ens fan reflexionar sobre la pròpia existència. És una berreja d’intronspecció i reflexió, però també de deixar-nos sorprendre pel món, per la naturalesa o pels petits detalls de la vida quotidiana que, en un moment donat, ens desperten sentiments inexplicables.

Una bonica posta de sol a una platja, contemplant com el cel es torna vermellós i el sol s’amaga submergint-se lentament al mar: mirar aquest meravellós espectacle ens pot fer reflexionar sobre com és posible que aquest aconteixement succeeixi cada tarda i concluïm que, en realitat, no entenem del tot la bellesa del món en què vivim. D’aquest planejament, no és complicat continuar meditant sobre la pròpia existencia de l’ésser humà. Aquest munt d’emocions, de pensaments, de profundes emocions, algunes molt estranyes… tot és yûgen.

Yûgen és un concepte de la cultura japonesa, i oriental en general, que es refereix a la bellesa de quelcom que no entenem exactament, però que ens fa sentir emocions i ens porta a profunditzar al nostre propi interior.

La filosofía yûgen implica la contemplació atenta de tot el que ens envolta, descobrint la seva bellesa i deixant-nos portar pel seu misteri i pels sentiments que provoca en nosaltres fins aconseguir aquesta sensació de conscient profunditat que, encara que en un primer moment ens pot espantar o desconcertar, implica finalment una experiència de creixement personal.

Les nostres sensacions al llegir un poema, escoltar a un amic afligid per un problema o contemplar un bonic paisatge o un extrany quadre que ens crida l’atenció. Observar amb calma i deixar fluir aquestes profundes sensacions que sorgeixen a cada un dels passos que donem a la vida és pura filosofia yûgen.

Aquesta filosofía es basa en la proximitat del yûgen, que està per tot arreu, ja que no només es pot trobar en les meravelles naturals que ens envolten, sinó en els petits detalls que poden arribar a commoure’ns, a més d’aquells que ens entristeixen o simplement no arribem a entendre.

El yûgen expressa el misteri que emana de la sacralitat de les coses, provocant l’estorament. L’emoció és energía concentrada i la brevetat del poema la concentra encara més. Així és el haiku, i el haiku no està en la lletra, sinó al cor.

Nota: Comentaris basats en els autors