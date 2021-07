(La sèrie comença aquí)

S’arriba a una edat en què s’ha de saber triar

com perdre el poc temps que ens queda.

Manuel Vázquez Montalbán (1939-2003)

La Terra ofereix prou per satisfer el que cada home necessita,

però no per al que cada home cobeja.

Gandhi (1869-1948)

S’arriba a l’èxit anant de fracàs en fracàs amb entusiasme.

Winston Churchill (1874-1965)

(Continuarà)