segadora, agarbadora i para de comptar

L’avançada tecnologia simplificant feines, no només s’acarnissa amb la pèrdua de llocs de feina, sinó que també fa caure en l’oblit frases fetes; un exemple es dona en definicions durant el maneig d’una de les activitats dedicades al conreu del camp: “Segar a puny o a manat”: segar agafant els brins amb la mà esquerra i tallant només els que es tenen agafats. “Segar a sarpeta”: arrancar el gra amb les mans, a grapades, quan és mal any i hi ha poques messes. “Segar acollat”: tallar la palla d’arròs quasi a coll de l’espiga, en un camp molt inundat i, segons les condicions econòmiques amb què els segadors es lloguen per a aquesta feina, es diu “segar a jornal” : si cobren a tant per dia i, si cobren a tant per feina feta, es diu “segar a preu fet” (or., occ.), a “estall” (val.) o a “escarada” (bal.).

