Cannes Classics 2024: celebracions, còpies restaurades i documentals de la història del cinema

La selecció de Cannes Classics, creada fa vint anys, torna a ser aquest any de celebracions, còpies restaurades i documentals. Estarà marcada per la presència de grans artistes: Faye Dunaway, Wim Wenders, Sylvia Chang, Costa-Gavras, Raymond Depardon, Marco Bellocchio, Ron Howard, Frederick Wiseman, Dong-ho Kim, Montxo Armendáriz i més personalitats.

ESDEVENIMENTS.

100 anys de la Columbia.

“Gilda“, de Charles Vidor ( 1946). Durada: 1h50

Una presentació de Sony Pictures Entertainment. Restauració del negatiu original de nitrat de 35 mm i un internegatiu de nitrat de 35 mm. Escaneig 4K i restauració d’imatges digitals Cineric, Inc. Restauració d’àudio John Polito a Audio Mechanics a partir de la banda sonora del negatiu original de nitrat de 35 mm. Correcció de color, conformació, restauració d’imatges addicionals, creació d’un DCP per Motion Picture Imaging i la colorista Sheri Eisenberg. Restauració supervisada per Grover Crisp.

En presència de Tom Rothman, president de Sony Pictures Entertainment.

40 anys de “París, Texas” de Wim Wenders, Palma d’Or 1984.

“Paris, Texas“, de Wim Wenders (1984). Durada: 2h28.

Una presentació de la Wim Wenders Stiftung. Una restauració 4K encarregada per la Wim Wenders Stiftung sota la supervisió de Wim Wenders i amb l’amable col·laboració d’Argos Films.

En presència de Wim Wenders.

El segle de Costa-Gavras.

“La vérité est révolutionnaire. Episode 3: L’aveu”, de Yannick Kergoat (2024). Producció: França. Durada: 0h52. Guió: Edwy Plenel.



Michèle Ray-Gavras presenta una producció de KG Productions amb el suport de l’INA, Gaumont Pathé Archives, ERT. Presentació d’un dels deu capítols de la sèrie documental “Le Siècle de Costa-Gavras”. Aquest està dedicat a la història de “L’Aveu”, estrenada l’any 1970.

En presència de Costa-Gavras, Yannick Kergoat i Edwy Plenel.

La pel·lícula final de Jean-Luc Godard.

“Scénarios“, de Jean-Luc Godard (2024). Producció: França, Japó. Durades: 0h18 i 0h34.

Una producció Black Screen en coproducció amb Arte France i Nekojarashi Llp (Roadstead). “Scénarios” és el títol que Jean-Luc Godard va triar per donar a un gest final de 18 minuts, fet, literalment, el dia abans de la seva mort voluntària. A més, Jean-Luc Godard va gravar una pel·lícula de 34 minuts en què, barrejant imatges fixes i imatges en moviment, a mig camí entre la lectura i la visió, va presentar el projecte de “Scénarios”.

Amb la presència de Fabrice Aragno, ajudant de Jean-Luc Godard, i Mitra Farahani, productora.

70 anys de “Els set samurais”.

“Els set samurais” / “Shichinin no samurai“, d’Akira Kurosawa (1954). Durada: 3h27.

Una presentació de Toho Global Ltd. Restauració digital per Toho Co.,Ltd. Per a la restauració 4K, la còpia de 35 mm va ser subministrada per Toho i produïda per Toho Archive Co., Ltd. Imatges i sons digitalitzats respectivament per Aarriscan i Sondor Resonances. Restauració realitzada per celebrar el 70è aniversari de la primera estrena japonesa de la pel·lícula. Distribuït a França per The Jokers Films.

En presència de Shion Komatsu (Toho).

Total Frederick Wiseman.

“Law and Order“, de Frederick Wiseman (1969). Durada: 1h21.

Una presentació i restauració de Zipporah Films en associació amb Steven Spielberg, amb la participació de la Biblioteca del Congrés. Nova versió restaurada en 4K a partir del negatiu d’imatge de 16 mm i el so original. Escaneig i calibratge realitzat als laboratoris DuArt i Goldcrest. Calibració i restauració realitzada per Jane Tolmachyov, sota la supervisió de Frederick Wiseman i Karen Konicek. Retrospectives a tot el món i distribució a França per Météore Films a partir de la tardor de 2024.

En presència de Frederick Wiseman.

Raymond Depardon Fotògraf

“Les années déclic“, de Raymond Depardon (1984). Durada: 1h07.

Una presentació de Les Films du Losange. Restauració 4K realitzada sota la supervisió de Claudine Nougaret i Raymond Depardon al laboratori TransPerfect Media utilitzant el negatiu d’imatge i els negatius magnètics i sonors de 35 mm.

En presència de Claudine Nougaret i Raymond Depardon.

Lucy Barreto, productora al Brasil.

“Bye Bye Brasil“, de Carlos Diegues (1980). Durada: 1h42.

Una presentació i restauració de Lucy i Luiz Carlos Barreto per a Produções Cinematográficas LC Barreto, en associació amb Quanta, Alexandre Rocha i Marcelo Pedrazzi, i Rede D’Or.

Projecció amb la presència de Lucy i Luiz Carlos Barreto, Paula Barreto.

60 anys d'”Els paraigües de Cherbourg” de Jacques Demy, Palma d’Or 1964.

“Els paraigües de Cherbourg” / “Les parapluies de Cherbourg“, de Jacques Demy (1964). Durada: 1h32.

Una presentació de Ciné-Tamaris. Restauració 4K realitzada pels laboratoris Eclair Classics i L.E Diapason de París, sota la supervisió de Mathieu Demy i Rosalie Varda-Demy i produïda a partir del negatiu original escanejat en immersió. Restauració sonora realitzada a partir d’una barreja de música i veus, en tres pistes i en estereofonia.

En presència de Rosalie Varda-Demy i Mathieu Demy.

“Jacques Demy, le rose et le noir“, de Florence Platarets (2024). Producció: França. Durada:1h28.

Una producció Ex Nihilo, Ciné-Tamaris, Arte France i INA, amb la participació de Ciné +, Cineventure 9, CNC. Vendes internacionals mk2 Films.

En presència de Florence Platarets i Frédéric Bonnaud (autor).

***

DOCUMENTALS SOBRE EL CINEMA.

“Faye“, de Laurent Bouzereau (2024). Producció: EUA. Durada:1h31.

Una producció de Needland Media, Amblin i producció de HBO. Primer llargmetratge documental sobre Faye Dunaway, que parla de la seva carrera, papers a “Bonnie & Clyde”, “Chinatown” i “Network”. S’hi uneixen el seu fill Liam, col·legues i amics com Sharon Stone, Mickey Rourke, James Gray i uns quants més.

En presència de Faye Dunaway i Laurent Bouzereau.

“Jim Henson Idea Man“, de Ron Howard (2024). Producció: EUA. Durada: 1h51.

Una producció d’Imagine Documentaries i Disney Branded Television. Jim Henson és aquest visionari amb un món singular, des dels seus primers anys com a titellaire a la televisió local fins a l’èxit global de ‘Barri Sèsam’ o ‘The Muppet Show’ i molt més. Amb accés als arxius personals d’en Jim, Ron Howard ofereix una mirada fascinant i perspicaç a un creador complex i polifacètic.

En presència de Ron Howard.

“Walking In The Movies” / “Younghwa cheongnyeon dong-ho”, de Lyang Kim (2024). Producció: Corea del Sud. Durada: 1h28.

Una coproducció ZONE Film, Kookje Daily News, amb la participació del Comitè de Premsa Local de Busan. Retrat de Kim Dong-ho, que va contribuir a la notorietat del cinema coreà i va fundar el Festival de Busan o “Com podria un alt funcionari enamorar-se del cinema com aquest?”

En presència de Dong-ho Kim i Lyang Kim.

“Jacques Rozier, d’una vague à l’autre“, d’Emmanuel Barnault (2024). Producció: França. Durada: 1h.

Jacques Rozier o l’itinerari ferotge, independent i inadaptat a qualsevol forma d’obediència d’un director en perpetu desfasament, admirat pels seus companys i mimat per la crítica.

En presència d’Emmanuel Barnault.

“Elizabeth Taylor: The Lost Tapes” / “Elizabeth Taylor: les enregistrements perdus”, de Nanette Burstein (2024). Producció: EUA. Durada: 1h41.

Una producció de Zipper Bros Films, Gerber Pictures, Sutter Road Picture Company, Bad Robot. Gràcies a l’accés als arxius personals d’Elizabeth Taylor, i setanta hores d’enregistraments íntims descoberts recentment, la pel·lícula de Nanette Burstein, acollida a Canes fa uns anys per “The Kid Stays in the Picture”, que ella codirigí ​​amb Brett Morgen, aixeca el vel a l’estrella, revelant una dona allunyada de la seva imatge pública.

En presència de Nanette Burstein.

“Le scénario de ma vie, François Truffaut“, de David Teboul (2024). Producció: França. Durada: 1h38.

Una coproducció 10.7 producció i INA, amb la participació de France Télévisions, el CNC, Procirep-Angoa i la Fundació La Poste. Vendes internacionals mk2 Films. Al final de la seva vida, greument malalt, François Truffaut es va refugiar amb la seva exdona Madeleine Morgenstern. Aleshores, ella intenta que estigui ocupat durant la seva llarga agonia. El cineasta es confia al seu amic Claude de Givray, amb la intenció d’escriure la seva autobiografia. Massa debilitat, va abandonar el projecte. La pel·lícula revela part d’aquesta història definitiva.

En presència de David Teboul i Serge Toubiana.

“Il était une fois Michel Legrand” / “Once upon a time Michel Legrand”, de David Hertzog Dessites (2024). Producció: França. Durada: 2h.

Una producció de MACT Productions i Le Sous-Marin Productions amb la participació d’OCS, en associació amb Dulac Distribution, Mediawan Rights i Indéfilms 10. Michel Legrand, músic de jazz i extraordinari compositor, va deixar la seva empremta en la història del cinema, incloent-hi les pel·lícules de Jacques Demy, especialment “Els paraigües de Cherbourg”, el 60è aniversari de la qual Canes celebra. Gràcies a arxius i testimonis inèdits, la pel·lícula rememora tota una vida dedicada a la música i el viatge d’un home que la va servir magistralment fins al final.

En presència de David Hertzog Dessites.

***

CÒPIES RESTAURADES.

“El monstre a primera plana” / “Notícia de una violación en primera página” / “Viol en première page” / “Slap the Monster on Page One” / “Sbatti il mostro in prima pagina”, de Marco Bellocchio (1972). Durada: 1h28.

Una presentació de la Fondazione Cineteca di Bologna. Restaurat en 4K per la Fondazione Cineteca di Bologna en col·laboració amb Surf Film i Kavac Film i sota la supervisió de Marco Bellocchio, al laboratori L’Immagine Ritrovata.

Amb la presència de Marco Bellocchio i Gian Luca Farinelli, director de la Fondazione Cineteca di Bologna.

“Boja evasió” / “Loca evasión” / “Sugarland Express” / “The Sugarland Express”, de Steven Spielberg (1974). Durada: 1h50.

Una presentació d’Universal Pictures. Restauració 4K supervisada per Steven Spielberg.

En presència de Cassandra Moore, vicepresidenta, mastering i arxius, NBCUniversal.

“Camp de Thiaroye” / “Campo de Thiaroye” / “Le Camp de Thiaroye” / “Campo Thiaroye”, d’ Ousmane Sembene i Thierno Faty Sow (1988). Durada: 2h33.

Una presentació del projecte World Cinema de The Film Foundation. Restaurat amb la Hobson/Lucas Family Foundation pel World Cinema Project de The Film Foundation i Cineteca di Bologna al laboratori L’Immagine Ritrovata en associació amb el Ministeri de Cultura de Tunísia i el Ministeri de Cultura i Patrimoni Històric del Senegal.

Amb la presència de Margaret Bodde, directora executiva de The Film Foundation. Gràcies a Mohammed Challouf.

“L’exèrcit de les ombres” / “El ejército de las sombras” / “L’Armée des ombres”/ “L’armata degli eroi” / “Army of Shadows”, de Jean-Pierre Melville (1969). Durada: 2h23

Una presentació de Studiocanal amb el suport del CNC. Restauració 4K produïda a partir del negatiu original de 35 mm i el negatiu sonor i operada per Image Retrouvée.

Amb la presència de Juliette Hochart, directora de catàleg i Thierry Lacaze, director de distribució de teatre, vídeo i VOD, Studiocanal.

“En Johnny va agafar el fusell” / “Johnny cogió su fusil” / “Johnny s’en va-t-en guerre” / “E Johnny prese il fucile” / “Johnny Got His Gun”, de Dalton Trumbo (1971). Durada: 1h52.

Una presentació de Gaumont. Nova còpia digital 4K, produïda per GP Archives. Distribuït en cines a França per Malavida el 2 d’octubre de 2024.

En presència de Nicolas Seydoux, president de Gaumont.

“Rosaura a las 10” / “Rosaura à dix heures”, de Mario Soffici (1958). Durada: 1h42.

Una presentació d’Argentina Sono Film. Restaurat en 4K per Cubic Restoration en col·laboració amb la Society for Audiovisual Heritage, coordinat per Fernando Madedo i supervisat per Luis Alberto Scalella. Restauració realitzada respectant el format original, AlexScope 2.35, a partir dels negatius originals de 35 mm conservats als arxius Argentina Sono Film.

En presència de Luis Alberto Scalella, president d’Argentina Sono Film.

“Tasio“, de Montxo Armendáriz (1984). Durada: 1h36.

Presentació de la Cinemateca Basca. Restauració 4K a partir del negatiu original finançada pel Govern Basc i supervisada pel director Montxo Armendáriz i amb l’acord de la productora Enrique Cerezo, PC. Estrena en cinemes a França per Tamasa el 2025.

En presència de Montxo Armendáriz.

“La Rose de la mer“, de Jacques de Baroncelli (1947). Durada: 1h26.

Una presentació de Pathé. Restauració 4K, basada en els negatius de nitrats originals, un negatiu d’imatge i un negatiu de so òptic, així com un marró estàndard de 1a generació. Treball realitzat pel laboratori L’Image Retrouvée.

En presència de Sophie Seydoux, presidenta de la Fundació Jérôme Seydoux-Pathé.

“Bona“, de Lino Brocka (1980). Durada: 1h26.

Una presentació de Kani Releasing i Carlotta Films. Nova versió restaurada en 4K per Kani Releasing i Carlotta Films al laboratori Cité de Mémoire (París) a partir del negatiu d’imatge original i el negatiu de so de 35 mm conservat per LTC Patrimoine. Estrena en cinemes a França per Carlotta Films el 25 de setembre de 2024.

Amb la presència de Vincent Paul-Boncour, director i cofundador de Carlotta Films.

“Manthan“, de Shyam Benegal (1976). Durada: 2h14.

Una presentació de Film Heritage Foundation. Restauració del negatiu original de la càmera de 35 mm conservat a NFDC-National Film Archive of India i àudio digitalitzat d’una impressió de treball conservada a Film Heritage Foundation, Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation Ltd, operada per Film Heritage Foundation a Prasad Corporation Pvt. Ltd.’s Post – Studios, Chennai i al laboratori L’Immagine Ritrovata en associació amb Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation Ltd., el director de fotografia Govind Nihalani i el director Shyam Benegal.

En presència de l’actor Naseeruddin Shah, la família de l’actriu Smita Patil, productors de la pel·lícula i Shivendra Singh Dungarpur, director de la Film Heritage Foundation.

“Shanghai Blues” / “Shang Hai zhi yen”, de Tsui Hark (1984). Durada: 1h42.

Presentació de Film Workshop amb motiu del 40è aniversari de la companyia. Restauració en 4K del negatiu original supervisada per Tsui Hark i Nansun Shi, en col·laboració amb L’Immagine Ritrovata, banda sonora remezclada per One Cool Sound.

En presència de Sylvia Chang, actriu.

“Quatre nuits d’un rêveur” / “Cuatro noches de un soñador” / “Four Nights of a Dreamer”, de Robert Bresson (1971). Durada: 1h23.

Una presentació de mk2. Restauració en 4K l’any 2024 per mk2 Films amb el suport del CNC, basat en el negatiu d’imatge i el so magnètic a Eclair Classics. La restauració i el calibratge de la pel·lícula van ser supervisats per Mylène Bresson. La restauració del so ha estat a càrrec de L.E DIAPASON. Estrena a França a les sales de mk2.Alt i Carlotta primer trimestre de 2025. Vendes internacionals: mk2 films.

En presència de Nathanaël Karmitz, president de la junta directiva del grup mk2.

NAPOLEÓ INAUGURA CANNES CLASSICS 2024.

“Napoléon vu par Abel Gance – Première Époque” (1927), d’ Abel Gance (1927). Durada: 3h40

Presentació de la primera part (3h40) de la pel·lícula restaurada d’Abel Gance (des de la joventut de Bonaparte fins al setge de Toulon). Més informació, en un altre apunt en aquest blog: Cannes Classics 2024 s’inaugurarà amb una colossal, monumental, restauració.

En presència de Costa-Gavras, president de la Cinémathèque française, i Frédéric Bonnaud, director general. La projecció tindrà lloc a la sala Debussy el dimarts 14 de maig a les 14 h.