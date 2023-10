‘Em sap greu’, Laura Pausini.

Començarem la setmana amb una mica de música.

Més concretament amb el quart disc de la cantant italiana Laura Pausini (vegeu aquí). El va publicar el 1996 i es va titular ‘Le cose che vivi‘.

Una de les cançons que conté es titula ‘Mi dispiace’ (que he traduït com ‘Em sap greu’) i és una carta que la cantant escriu a la seva mare.

Crec que és una gran cançó i per això us la penjo aquí (i tot seguit la traducció que he intentat de fer).

Mi Dispiace

Mamma ho sognato che bussavi alla mia porta

E un po’ smarrita ti toglievi i tuoi occhiali

Ma per vedermi meglio e per la prima volta

Sentivo che sentivi che non siamo uguali

Ed abbracciandomi ti sei meravigliata

Che fossi così triste e non trovassi pace

Da quanto tempo non ti avevo più abbracciata

E in quel silenzio ho detto piano: Mi dispiace

Però è bastato quel rumore per svegliarmi

Per farmi piangere e per farmi ritornare

Alla mia infanzia a tutti quei perduti giorni

Dove d’estate il cielo diventava mare

Ed io con le mie vecchie bambole ascoltavo

Le fiabe che tu raccontavi a bassa voce

E quando tra le tue braccia io mi addormentavo

Senza sapere ancora di essere felice

Ma a sedici anni io però sono cambiata

E com’ero veramente adesso mi vedevo

E mi sentii ad un tratto sola e disperata

Perché non ero più la figlia che volevo

Ed è finita lì la nostra confidenza

Quel piccolo parlare che era un grande aiuto

Io mi nascosi in una gelida impazienza

E tu avrai rimpianto il figlio che non hai avuto

Ormai passavo tutto il tempo fuori casa

Non sopportavo le tue prediche per nulla

E incominciai a diventare anche gelosa

Perché eri grande irraggiungibile e più bella

Mi regalai così ad un sogno di passaggio

Buttai il mio cuore in mare dentro una bottiglia

E persi la memoria mancando di coraggio

Perché mi vergognavo di essere tua figlia

Ma tu non bussi alla mia porta e inutilmente

Ho fatto un sogno che non posso realizzare

Perché ho il pensiero troppo pieno del mio niente

Perché l’orgoglio non mi vuole perdonare

Poi se bussassi alla mia porta per davvero

Non riuscirei nemmeno a dirti una parola

Mi parleresti col tuo sguardo un po’ severo

Ed io mi sentirei un’altra volta sola

Perciò ti ho scritto questa lettera confusa

Per ritrovare almeno in me un po’ di pace

E non per chiederti tardivamente scusa

Ma per riuscire a dirti: Mamma, mi dispiace

Non è più vero che di me io mi vergogno

E la mia anima, lo sento, ti assomiglia

Aspetterò pazientemente un altro sogno

Ti voglio bene mamma, scrivimi, tua figlia

Em sap greu

Mama, he somiat que trucaves a la meva porta / i que una mica perduda et treies les ulleres / volies veure’m millor i per primera vegada / vaig saber que t’adonaves que som molt diferents.

I abraçant-me et vares meravellar / que em sentís tan trista i no trobés la pau / feia molt temps que no ens abraçàvem / i en aquell silenci he dit suaument: em sap greu.

Però n’hi ha hagut prou amb aquell soroll per despertar-me / per fer-me plorar i que retornés / a la meva infantesa, a tots aquells dies perduts / d’estiu, quan el cel es confonia amb el mar.

Mentre que jo amb les meves velles nines escoltava / els contes que m’explicaves en veu baixa / i quan després m’adormia entre els teus braços / sense saber encara que era feliç.

Però als setze anys vaig canviar / i em vaig veure com era realment / i de sobte em vaig sentir sola i desesperada / perquè ja no era la filla que tu volies.

Allí es va acabar la nostra confiança / aquelles petites converses que m’ajudaven tant / em vaig amagar en una gèlida impaciència / i tu et deuries penedir pel fill que no havies tingut.

Passava tot el temps fora de casa / no suportava de cap manera els teus sermons / i vaig començar a sentir-me gelosa / perquè eres gran, inabastable i molt bella.

Em vaig abocar a uns somnis passatgers / vaig llançar el meu cor al mar dintre d’una ampolla / i vaig perdre la memòria i el coratge / perquè m’avergonyia de ser filla teva.

Però tu no vares trucar a la meva porta i inútilment / vaig muntar-me un somni que no podia realitzar / perquè tinc el cap ple de pensaments de la meva petitesa / perquè l’orgull no em deixa perdonar.

Però si truquessis a la meva porta de debò / no trobaria cap paraula per dir-te / em parlaries amb la teva mirada un pèl severa / i jo tornaria a sentir-me sola.

Per això t’he escrit aquesta carta confusa / per trobar una mica de pau dintre meu / i no per excusar-me massa tard / sinó per aconseguir dir-te: em sap greu, mama.

No és cert que em senti avergonyida / és la meva ànima que sento que se t’assembla / esperaré pacientment un altre somni / t’estimo, mama, escriu-me. La teva filla.