Benvingut, Guiu!

Cap al vespre del dia d’avui, 20 de juny, ha arribat al món en Guiu, el nostre tercer net.

Pràcticament a hores d’ara només sabem això.

I que tot ha anat bé, tant per la mare com pel fill.

En Guiu ha suposat una sorpresa complementària perquè els seus pares -amb excel·lent criteri, crec- no han volgut en cap moment saber anticipadament el sexe del ‘nasciturus’ i, per tant, la incògnita s’ha mantingut fins al final. Per a ells i per a tothom. Molt bé!

Suposo que demà sabrem mes detalls de l’assumpte, és clar.

Avui, però, havia de quedar constància en aquestes Totxanes. Com en els casos dels nets anteriors: la Mila (aquí) i el Tom (aquí).

De moment m’agrada pensar que aquest minyó ha arribat en bona hora: el darrer dia de la primavera, el dia que es complien quaranta anys de Catalunya Ràdio i la vigília de la Festa de la Música. Poca broma, doncs, amb aquest Guiu…

I, com no podia ser altrament, obro una nova categoria en aquest Bloc. Al costat de la Mila i del Tom ara hi afegeixo el Guiu.