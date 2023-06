Lucky Guri i Emili Baleriola en el record.

La setmana passada la vida ens va fotre un parell de castanyots als que hem seguit des de fa anys la música que es fa aquí: el dilluns ens deixava el guitarrista Emili Baleriola, nascut el 1952 (vegeu aquí), i el divendres el pianista Lucky Guri, nascut el 1950 (vegeu aquí). Tant l’un com l’altre molt relacionats amb l’esclat de la Música Laietana i la fundació -ara ha fet exactament cinquanta anys- de la mítica Sala Zeleste. Una sala creada per un home visionari que també ens ha deixat fa poc: Víctor Jou.

Quan falta un músic el millor homenatge que li podem retre és restar en silenci i deixar que soni la seva música.

Us deixo, doncs, amb el piano de Lucky Guri quan formava part, l’any 1975, del grup Barcelona Traction amb Jordi Clua (baix) i Francis Rabassa (bateria).

Aquí teniu la carpeta del disc.

El primer tema és ‘Has vist passar els ocells’, el que obre la cara A de l’àlbum.

I ara escolteu -i vegeu!- ‘Sudamèrica’, del mateix disc, interpretat en directe durant la mítica tarda-vespre del primer -i no menys mític- Canet Rock, el 26 de juliol de 1975. A Barcelona Traction li va tocar la no sempre agradable feina de tocar al principi del festival, amb llum de dia encara i quan la gent encara anava entrant en el recinte del Pla d’en Sala. Però varen defensar els seus temes com uns herois i van ser molt aplaudits. Encara no feia tres mesos de la publicació del seu disc i la crítica ja els considerava, amb tota la raó al meu parer, un grup digne de remarca.

La galeria de difunts recents la tanco (espero que per una llarga temporada) amb un altre dels grans: Emili Baleriola.