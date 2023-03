Haiku i no-succés

A partir d’un kaiku del poeta Songi, he versionat aquest nou haiku:

Una parella.

Una sense cantar.

Pi i cigales.

Sorpresa al tercer vers. Relació entre versos: es van interaccionant l’un amb altre. Mètrica del haiku clàssic japonès: 5-7-5. L’una del segon vers té el mateix significat que l’una del primer vers?

La clau d’aquest haiku d’enigmàtica bellesa està en la forma negativa del verb. No-acció, no-succés. El haiku “del què no” succeeix accentua l’interès d’allò que sí ha succeït o d’allò que simplement provoca o centra l’atenció. També introdueix al haiku allò que “ja esperàvem” que succeiria. La realitat és el que succeeix i les infinites possibilitats d’allò que no ha esdevingut.

La forma negativa del verb i el silenci tàcit són conceptes similars. Entenc per silenci tàcit aquell que fa referència a qui sap allò que pot callar, però també sap allò que pot dir. En aquest hi ha un valor indiciós. El seu indiciari no és altra cosa que aquella que no és significada i només és aprehensible conjecturalment. El silenci ens revela el ser de les coses. La riquesa de lo tàcit engloba tant l’univers d’allò que es diu com d’allò que no es diu i la relació conjectural entre ambdós.

La cigala representa l’estació de la tardor, i el pi, l’ubicació. Instant i percepció d’eternitat, atemporal: verb en infinitiu (cantar). Haiku descriptiu: el subjecte és una bestiola (cigala), i auditiu (cantar).

Les cigales representen la resurecció, immortalitat, vida després de la mort, eterna juventud, felicitat, nostàlgia, allunyament de desitjos carnals i vicis. El seu cicle de vida les obliga a centrar-se en la reproducció i motiva el seu persistent cant estrident. Per a molts representa espiritualment el canvi personal, la renovació, el renaixement i la transformació. Pel taoista la cigala és el símbol del hisien, o ànima, separant-se del cos a la mort.

Senzillesa, naturalitat que captiva al poeta i al lector, també.