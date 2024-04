LLIBRES, LECTURA

En els llibres s’hi pot trobar tot allò que ens cal per viure amb cert decòrum. D’una forma o altra s’ha dit i es diu molt, això, perquè és bo de dir i, en certa manera, mal de creure fins que es toca amb els sentits, fins que de llegir se’n fa necessitat. Per això és tan estimulant, oxigenador i civil que un pic a l’any celebrem aquest prodigi i ho facem on cal, al carrer, a ca tothom. I que regalem llibres perquè diuen per nosaltres i de nosaltres, clar. I que lleguem aquest goig que tira a plaer als més menuts perquè creixin en bona companyia, a recer d’arrels i no de lligams.

Per això, al dia del llibre -o a la diada de sant Jordi o de na Jordina alliberada del drac i del príncep- l’han de seguir necessàriament dies o setmanes de lectura. Només llegint com més millor podrem seguir celebrant tot el que contenen els llibres, aquesta font de vida inestroncable que un pic a l’any, com el sant o l’aniversari, festejam al carrer, on s’hi celebra allò que ens concerneix com a poble.