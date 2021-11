LA LLUM INTERIOR DE HARRISON I MASCARÓ

Avui fa 20 anys que morí George Harrison, membre del quartet de Liverpool que es feia dir The Beatles. Sembla que, dels quatre, era el més propens a la introspecció i probablement per això, de la trobada casual en els estudis de la BBC el 1967,amb Joan Mascaró i Fornès (Santa Margalida 1897 – Coberton 1987), un dels mallorquins més universals, en va néixer una relació més que cordial.

Va ser Joan Mascaró que li obrí el camí cap a l’orientalisme i fruit d’aquesta mena de guiatge en va sorgir la cançó The Inner Ligh basada, precisament, en un poema de Mascaró. Aquesta cançó va ser la cara B del disc del Beatles «Lady Madonna».

Per cert que amb aquesta «llum interior» inspirada per Joan Mascaró, l’any passat la Fundació Material World, creada per George Harrison, va engegar una campanya a través de la qual per cada vegada que la cançó es compartís a les xarxes socials, la Fundació donaria un euro per lluitar contra la COVID-19.

Sense mirar per la finestra, podries conèixer els camins del cel, diu més o menys Harrison a la cançó. I no ens aniria gens malament mirar de trobar-nos la llum interior que ens hauria de guiar.