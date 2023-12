ELS ANYS DEL PARE

El 13 de desembre de 1474 Isabel de Castella, a Segòvia, es proclamada reina de Castella. El mateix dia de l’any 1545 començava el Concili de Trento i el mateix dia i mes de l’any 1819 es funda el comptat de Jefferson d’Alabama. També el 13 de desembre de 1913 el museu del Louvre recupera La Gioconda, de Leonardo da Vinci, pintura que havia estat robada el mes d’agost de l’any 1911.

Aquests són quatre dels incomptables esdeveniments més o menys capitals o d’interès ocorreguts el 13 de desembre, festa de Santa Llúcia, al llarg del que coneixem per Història. Això no obstant, del 13 de desembre de 1924, avui fa 99 anys, no he aconseguit trobar cap notícia destacable. Segurament si afinàs la recerca per l’univers d’internet podria trobar qualque dada si més no curiosa, però tant se val.

La dada més important per a mi del dissabte 13 de desembre de 1924, que fou anys de traspàs, és que va néixer mon pare, el fill primogènit de Jaume Mateu Palou i Catalina Conti Negre. Ja fa quinze anys i quaranta-set dies que morí i segueix contant-nos faules i encomanant-nos la calma que precisa la vida per no tudar-ne gens.