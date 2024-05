Vine a perdre, paio. Munta a la meua barca a la deriva, a masses milles del moll, a masses milles de terra. Vine a perdre, paio, a donar-ho tot i a la fi no tenir propietats, ni esperances a curt termini. Fins on puc imaginar, tot ho he perdut, excepte l’amor. Esbosso calamitats, per no enganyar-vos. Totes les calamitats em pertanyen i no puc dir-vos que no sóc pas esplèndid. Creo hipòtesis amables, però tot allò estructural em manca i de l’aire, amics, els humans no sabem viure. I ara que tot em sembla sacríleg i inèdit, val a dir que em sento bé, més o menys alliberat d’algo que ara no sé imaginar o comprendre. Ja no lluito, ni resisteixo. Quan lo migdia penetre pels oliverars jo ja hauré emigrat a la selva de les sales d’espera dels hospitals. Una manera inútil i trista d’acabar, però certa i actual. Tot és així de feréstec, a l’alçada dels ulls.