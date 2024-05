«El progrés tecnològic només ens ha proveït de mitjans més eficients per anar cap enrere.»

(citació d’Aldous Huxley)

La tecnologia com no s’havia vist mai

Tothom està convençut que la tecnologia ha ofert molts avantatges en diferents àmbits de la nostra vida. Tanmateix, no tot el que llueix és or: els avenços tecnològics també han aportat efectes negatius.

L’exemple més rellevant és l’ús del mòbil. Cadascú n’està enganxat durant tot el dia, ja sigui per feina, ja sigui per lleure. És suficient mirar al nostre voltant, fins i tot al carrer, per observar que tothom no treu la mirada d’aquella petita pantalla. Com a conseqüència, es perd la comunicació cara a cara. En lloc de mirar-se als ulls i tenir un contacte físic, ens estimem més escriure missatges i enregistrar la nostra veu en un àudio de WhatsApp. Per no parlar de les xarxes socials, que ens obliguen a tancar-nos en una habitació i freqüentar solament un espai virtual. És més, sovint aquest món amaga perills que passem per alt sense adonar-nos-en. Pensem en les estafes amb què podem topar en acceptar una sol·licitud d’amistat i caure en el parany d’una persona malintencionada.

Tots els dispositius mòbils i la connexió a internet des de qualsevol lloc han permès que ens tanquéssim en banda. Dit altrament, encara que semblem connectats amb el món sencer, en realitat quedem aïllats. No només no tenim unes relacions socials com cal, sinó que aquest comportament perjudica també la nostra salut: els nostres ulls acaben cansats i ens oblidem de l’exercici físic. Preferim continuar xatejant que no pas sortir i prendre una mica d’aire. Així el nostre cervell deixa d’oxigenar-se i nosaltres ens convertim en usuaris autòmats.

Per acabar, estem segurs que la tecnologia ens aporta només beneficis? Ben mirat, cal que prenguem consciència dels inconvenients dels mitjans ultramoderns per tal de no autodestruir-nos l’existència.