L’ESTEL D’UN ESGUARD…

Avui fa 130 anys que va néixer a Barcelona Joan Salvat i Papasseit, un dels grans poetes de la literatura catalana que morí indecentment jove, als trenta anys, de tuberculosi. I és ben cert, com digué, que

Res no és mesquí

ni cap hora és isarda,

ni és fosca la ventura de la nit.

I la rosada és clara

que el sol surt i s’ullprèn

i té delit del bany:

que s’emmiralla el llit de tota cosa feta.

Els han cantat prou, a aquests versos, però farem bé de no oblidar els altres, com per exemple aquest que titulà “Mester d’amor”:

Si en saps el pler no estalviïs el bes

que el goig d’amar no comporta mesura.

Deixa’t besar, i tu besa després

que és sempre als llavis que l’amor perdura.

No besis, no, com l’esclau i el creient,

mes com vianant a la font regalada.

Deixa’t besar -sacrifici fervent-

com més roent més fidel la besada.

¿Què hauries fet si mories abans

sense altre fruit que l’oreig en ta galta?

Deixa’t besar, i en el pit, a les mans,

amant o amada -la copa ben alta.

Quan besis, beu, curi el veire el temor:

besa en el coll, la més bella contrada.

Deixa’t besar

i si et quedava enyor

besa de nou, que la vida és comptada.