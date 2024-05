Descansar, esta és la fita. Deixar de respirar 10 segons i en acabat, esbufegar com quan expulses lo cagall de l’intestí. Descansa, són festes. Vine a beure i a ballar com si no hi hagués un demà, perquè la veritat és que pot ser que demà siga massa tard per prendre el tren que mos ha de tornar al poble. Recordes quan los anys no passaven mai? Oliana Molls i Persones humanes. Vinga, vinga, vinga! Ara tenim una TV que fa cagar. Vaja, això m’ho han contat gent de la meua confiança perquè jo fa més de 15 anys que no miro la caixa tonta. Prefereixo escoltar Ràdio Maria, que almenys no enganya.