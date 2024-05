Per a un demà en democràcia

Ferida de les dues ales, destinada a no rebre la claror de la lluna que, almenys, et consolaria i t’abrigaria. Pobra Europa, quin mal seny pensarà que no paga ja la pena combatre contra el feixisme que et voldria més atemorida que mai. Si mai calgués foragitar de les teues entranyes aquells cervells autoritaris, compta amb la meua ànima i la meua força. Perquè som més i més intel·ligents. I més bons. No deixarem que t’ocupen els exèrcits de la mort, ni els seus trens de fam i horror.

Europa assetjada pel poder del capitalisme i la crisi, pels de la closca pelada, com deia el nostre poeta, som els dels remots habitants que brotem a l’hivern quan cal, i ara sabem unir-nos a plena llum del dia perquè ens ha interessat conèixer la nostra història massa temps clandestina.

Cada migdia i cada vesprada, cent mil emboscades contra l’enemic. Ho juro jo i ho jura l’amic de viatge.