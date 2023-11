CENT VINT-I-QUATRE ANYS DE PERE QUART

Avui fa cent vint-i-quatre anys que naixia a Sabadell Pere Quart o Joan Oliver i Sallarès, un dels poetes, narradors, traductors i dramaturgs més destacats de la història recent de la literatura catalana.

I cada cop que per això o per allò el revisc, el primer que d’ell sent és el seu poema “Codicil de poeta”, inclòs en el seu recull més conegut, “Vacances pagades”, de l’any 1961:

Us llego, amics, senzillament,

els tres quefers humils de sempre:

viure (i menjar) amb decòrum cada dia;

si podeu, endegar cobejança i luxúria;

pensar (creure o dubtar)

en la certesa i les hipòtesis

de la mort de la carn

i la vida nova de l’ànima.

No hi ha res més a fer; i ja basta.

La resta és literatura.

Pere Quart visità Bunyola convidat per Climent Garau, aleshores president de l’Obra Cultural Balear, el 29 de maig de l’any 1970. L’endemà, a la llibreria de Ciutat “L’ull de vidre” presentà “Tros de paper”, que acabava d’editar, i en la que parlà de tot i poc d’aquest text sota l’atenta escolta de la policia.

La foto que acompanya aquest text és del fotògraf bunyolí Jaume Vives Jaume, feta a l’església parroquial de Bunyola, i en la primera fila i d’esquerra a dreta hi podem veure Climent Garau, Gabriel Vidal Barraquer, Miquel Gayà, Miquel Fullana, Joan Oliver i Francesc de B. Moll.