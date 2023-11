CAN GAZÀ I LA SEVA CAMPANYA PLATAFORMA ELEVADORA

Com molt bé saben les administracions públiques i les nostres amistats, una de les marques que defineixen el nostre treball amb els residents -i al que hi dedicam més esforços- és oferir la màxima atenció possible al seu estat de salut. Tots ells han escapat de les addiccions i mantenen l’abstinència, però amb severes seqüeles tant psíquiques com físiques.

La finca ho dona tot per assolir aquest objectiu, però el casal presenta alguns obstacles que afecten seriosament la mobilitat d’aquells residents que es desplacen en cadira de rodes o que tenen problemes severs de desplaçament.

Per això, necessitam amb urgència instal·lar una plataforma elevadora que vagi de la planta baixa del casal a la noble.

El cost d’aquesta instal·lació puja fins a 15.000 euros, quantitat important que, ara mateix, no podem assumir amb el fons econòmic propi.

I com sempre hem fet en casos semblants, acudim a les nostres amistats engegant la “Campanya plataforma elevadora” perquè ens donin una mà i ens ajudin en la mesura que puguin a fer front a aquesta inversió tan necessària com urgent.

Igualment, convidam totes aquelles persones que vulguin conèixer de primera mà aquesta necessitat apressant i rebre tota la informació que vulguin, que vinguin a Can Gazà i els atendrem amb molt de gust.

I per a qualsevol informació addicional o per aclarir dubtes, es pot telefonar al número 609318204.

Els comptes on es poden fer les aportacions indicant que són per a la “Campanya plataforma elevadora” són:

Caixa Colonya: ES65 2056 0009 7510 0107 9720

CaixaBank: ES81 2100 1406 1402 0009 0834

I si es prefereix venir directament a Can Gazà per fer l’aportació, la rebrà Jaume Santandreu en persona.

També agrairem que ens ajudeu a difondre aquesta campanya entre les vostres amistats per poder arribar com més lluny, millor.