UNA NIT PER A LA CLAROR

Anit al Teatre Principal de Palma es va celebrar la Nit de la Cultura de l’Obra Cultural Balear en el decurs de la qual es lliuraren els XXXVII Premis 31 de Desembre, que varen ser els següents: Premi Bartomeu Oliver per al programa “Téntol” d’IB3 TV; Premi Climent Garau per al Cineciutat; Premi Miquel dels Sants Oliver per al Calendari Folklòric de Mallorca; Premi Emili Darder per a l’”Anuari de l’Educació de les Illes Balears 2023”; Premi Francesc de B. Moll per a Ràdio Nacional d’Espanya a les Illes Balears; Premi Bartomeu Rosselló-Pòrcel per a Mar Grimalt; Premi Aina Moll per al grup Cucorba; Premi Josep M. Llompart per a Damià Ferrà-Ponç i Premi Gabriel Alomar per a Bartomeu Colom Pastor.

Presentada per Joan Carles Palos, en la gala també hi actuaren l’Ensemble Lumière, el grup Entreveus, Maria Heinn, els Ginestà i Francesc Blanco i José Manuel Sánchez.

Una Nit de la Cultura en plena emergència social i lingüística (a l’hora d’escriure aquesta nota els feixistes han aconseguit que els dretans ultres del PP, en el govern illenc, aprovin 20 milions d’euros per a la segregació lingüística a les aules de les illes) que tan de bo hagi servit per activar tots els mecanismes socials i culturals per frenar els atacs als drets dels catalanoparlants al capdavant dels quals, entre d’altres actius, hi ha d’haver necessàriament l’Obra Cultural Balear.

Tant de bo d’aquesta Nit n’emergeixi la claror necessària perquè la nostra dignitat com a poble deixi de ser menystinguda, maltractada i marginada per l’odi del feixisme.