sense terra per posseir

amb l’abandonament per pàtria

convertits totes els horitzons

en miralls esquerdats i els boscos

en abocadors de ferralla

condemnades les profetesses

ignorades les escriptures

que veneraven la natura

i la delícia de fer-la

pell del temps i de tots els somnis

alçar la veu per fer callar

els idòlatres dels que ens neguen

l’aire net, el pa i la paraula

no basta per restituir

la dignitat de l’harmonia